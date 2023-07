Las dos únicas situaciones en las que puedes saltarte un STOP y librarte de la multa

La Dirección General de Tráfico se encuentra sumergida en un proceso de cambios en sus respectivas señales de carretera. Un hecho que se ha tenido que retrasar, por el momento, debido a la convocatoria de elecciones por parte del Gobierno para este próximo 23 de julio.

No obstante, las modificaciones son escasas y, sobre todo, hacen referencia a ligeras actualizaciones estéticas en nuestras señales de tráfico o que afectan, por ejemplo, a nuevas indicaciones en el uso de patinetes, bicicletas o coches eléctricos.

Si hay una señal que, prácticamente, todos los conductores del mundo conocen es la de STOP, puesto que su significado es universal: tiene una forma octagonal, contiene los mismos colores y unas letras muy características.

Sin embargo, el órgano presidido por Pepe Navarro planea actualizar dicha señal con unos ligeros cambios tipográficos, los cuales no hay forma de saber si llegarán o no a confirmarse tras las elecciones previstas para el 23 de julio en España.

Las dos excepciones si te saltas un STOP

Imagen de una señal de Stop Archivo

Cuando no se obedece a una señal de STOP se está realizando una falta grave sancionada con la retirada de 4 puntos del carnet de conducir y 200 euros de multa. No obstante, existen solo dos ocasiones donde esta 'temeridad' no está penada por la ley y ambas están relacionadas con la prioridad de las señales.

Orden de prioridad en las señales de STOP

El orden de importancia sería el siguiente: agentes, balizamiento, semáforos, señales verticales (aquí es donde se encuentra la señal de STOP), marcas viales, marcas blancas longitudinales, marcas blancas transversales, señales horizontales de circulación y otras marcas de inscripciones de color blanco.

La primera y más importante es actuar de la forma en la que le diga el agente, es decir, un conductor se podrá saltar una señal de STOP si un comisario le indica que puede seguir adelante. En este caso, se obedecerá la señal del comisario y continuaremos por la vía sin realizar dicha parada.

La segunda y última opción es atender a las señales temporales o indicaciones luminosas mediante cualquier tipo de baliza, es decir, el panel de un coche de Policía o cualquier señal realizada con conos por un agente en la vía donde está transitando.