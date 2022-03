Audi amplía la gama del e-tron eléctrico con el nuevo acabado S line Plus

El éxito del Audi e-tron, el primer vehículo eléctrico de la marca de los cuatro aros, se debe en gran medida a su versatilidad. Además de un gran espacio interior, un confort excepcional y prestaciones deportivas, la autonomía juega un papel decisivo, con hasta 417 kilómetros en el caso del nuevo e-tron Sportback S line plus 55 quattro y 404 km en el del e-tron S line plus 55 quattro.

Asimismo, su elevada velocidad de recarga –en un punto rápido la batería alcanza el 80% de su capacidad en solo 30 minutos–, el SUV eléctrico permite afrontar viajes de largo recorrido con facilidad.

Pero los S line plus mejoran más allá de la dinámica. Sobre la base del acabado más demandado, el deportivo S line, los responsables de la marca en España han decidido potenciar el equipamiento con un paquete específico y más asequible que si se eligieran los elementos incluidos de forma opcional.

Así, el equipamiento de serie de los nuevos acabados incluyen faros Matrix LED, techo panorámico, la llave Audi connect key, asientos calefactables, cámara de entorno 360 grados, puertos USB C en las plazas traseras, paquete de iluminación ambiental plus y una segunda toma de carga para corriente alterna en el lado del acompañante.

Junto a ello, también se introducen mejoras de conducción y seguridad con el paquete de asistentes City, que incluye el aviso de cambio de carril, Audi pre sense 360 (sensores de seguridad pasiva), asistente de tráfico cruzado trasero, asistente para intersecciones y el aviso de peligro al salir del vehículo.

Disponible para el Audi e-tron 55 quattro y el Audi e-tron Sportback 55 quattro, el sobreprecio de la edición S line plus, comparado con el S line existente, es de 5.600 euros, un 30% menos de lo que costaría instalar los elementos de forma individual.

Audi Financial Services también ofrece una financiación especial en renting, de forma que el Audi e-tron 55 quattro S line plus está disponible desde una cuota mensual de 936 euros (precio sin IVA para 36 meses o 15.000 km anuales sin entrada) y desde 956 euros en el caso del e-tron Sportback 55 quattro S line plus.