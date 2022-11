Apple sigue adelante con su idea de tener su propio coche eléctrico

Son muchas las empresas de alta tecnología, ajenas al mundo del automóvil, que tienen en su cartera la idea de un vehículo autónomo y cero emisiones. Y la de este gigante del entretenimiento, con su particular universo de los iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV…, sigue latente y dando muchas vueltas en las cabezas de los sesudos ingenieros que trabajan en la sede americana de Silicon Valley en California.

Saben que es otra de las patas de la silla que moverá el mundo en muy pocos años, pese a la lentitud con la que están transcurriendo las cosas en este apartado. En Apple, como siempre, quieren ir más lejos y aterrizar con un coche autónomo cien por cien, eso sin ningún género de dudas.

La empresa no es fácil que digamos. Las dudas que genera esta funcionalidad están ahí y nadie sabe cómo y en qué momento toda esta tecnología, que sigue pareciendo de ciencia ficción, llegará a las carreteras con los niveles de seguridad adecuados que no son pocos.

Apple Car

Fabricar un smartphone o un reloj, sobre todo a su gran nivel, no es fácil, pero ponerse a desarrollar un coche desde cero ni os contamos. De ahí que la participación o la colaboración de un partner del sector (no paran de negociar) se vaya a convertir en un paso imperativo que no van a poder obviar. Un ejemplo reciente es el de Sony, que ya está hablando con Honda para definir un vehículo conjunto.

Pero también es cierto que a los de Cupertino no se les pone nada por delante. Cuentan con el beneplácito de una numerosa legión de usuarios que creen a ciegas en los productos de la marca de la 'manzana mordida' y eso vale su precio en oro. Cómo quieran entrar, lo van a hacer con el salvoconducto de manejar la tecnología como nadie. Algunos rumores hablan que el sistema operativo de sus vehículos sería de otra galaxia y que no dispondrían ni de volante ni de pedales.

El proyecto Titan, como así lo definiría la compañía americana, igualmente buscaría unos niveles de autonomía nunca vistos antes en un coche eléctrico. De momento, habrá que esperar y a seguir hinchándonos a recibir rumores y filtraciones de todo tipo.