Los depósitos a largo plazo podrían ser el escudo de los inversores frente a la bajada de intereses en las ofertas de los bancos.

La previsión de que los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) comiencen a bajar dentro de unas semanas podría cambiar la estrategia de los inversores a plazo fijo. Hasta ahora el corto plazo se ha llevado la atención debido a las altas rentabilidades ofrecidas, que han llegado a sobrepasar el 4% TAE en algunas ofertas. Sin embargo, la caída de los tipos del BCE podrían hacer caer también los intereses ofrecidos por los bancos, por lo que contratar un largo plazo ahora frente a esta previsión podría servir de escudo al inversor de cara a las posibles bajadas.

Si el BCE mantiene una política a la baja respecto a los tipos de interés lo probable es que los bancos la repliquen, al igual que han replicado sus subidas, y contratando un depósito a plazo fijo a seis o doce meses el inversor solo se asegura la rentabilidad durante ese periodo de tiempo. Pero, si el usuario arriesga a depositar su dinero varios años podrá garantizarse unos intereses más altos que puede que no encuentre en un futuro.

Depósitos con un buen interés

De hecho, los expertos financieros de HelpMyCash indican que “ante la inminente bajada de tipos parece mucho más conveniente contratar un depósito a largo plazo para asegurarse un buen interés durante varios meses o años, aunque a cambio se tenga que renunciar a conseguir un tanto por ciento más alto”.

Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que los ahorros estarán depositados varios años, un periodo que depende del producto contratado, por lo que el cliente deberá tener la capacidad económica suficiente como para no contar con ellos o al menos asegurarse de que el depósito permita la cancelación anticipada como garantía de disponibilidad a ese dinero en caso de que sea necesario.

Depósitos de Banca Progetto

Mientras que los mejores depósitos a corto plazo han sobrepasado el 4% TAE, como en el caso del producto ofrecido por la entidad portuguesa Banco BiG a 6 meses, que ofrece un 4,14% TAE, los productos a largo plazo se mantienen por debajo. La mejor oferta viene de la mano de la italiana Banca Progetto, que ofrece un interés del 3,59% TAE a dos años o del 3,52% a tres años, en función del tiempo que el inversor pueda retener su dinero y quiera mantener el interés.

En concreto, estos depósitos de Banca Progetto permiten inversiones desde los 10.000 euros y hasta los 100.000 y el pago de intereses generados se produce al vencimiento. Sin embargo, estos productos no permiten la cancelación anticipada, por lo que el dinero estará depositado el plazo contratado sin posibilidad de acceder a él si el cliente lo necesita de forma inesperada.

Otros depósitos que ofrecen rentabilidades altas y pueden garantizar los intereses pese a la posible rebaja de tipos siguen de la mano de la banca italiana, con los productos de Sistema. Algunos de las mejores ofertas a largo plazo son, según el comparador financiero Kelisto:

El depósito a tres años con un 3,43% TAE.

​El producto a cuatro años con un 3,38% TAE.

​Y a cinco años con un 3,32% TAE.

Todos estos productos exigen un desembolso mínimo de 20.000 euros y no permiten la cancelación anticipada, por lo que hasta que no termine el plazo el cliente no podrá acceder a su dinero.

Depósitos que permiten cancelación

Un depósito a largo plazo que sí permite este tipo de cancelación y, por tanto, al cliente recibir la liquidez de vuelta si la necesita antes de tiempo es, según la clasificación del comparador, el producto a tres años de Banco Finantia. Este depósito ofrece un 2,7% TAE y exige un desembolso mínimo de 50.000 euros.

Los inversores que quieran intentar surfear la bajada de intereses con los depósitos a un año deben tener en cuenta que el plazo no protege de la caída de tipos, ya que una vez contratado y vencido el depósito el cliente deberá contratar uno nuevo con los intereses del mercado de ese momento, que podrían ser más bajos. Aunque, en estos momentos las remuneraciones a doce meses se colocan por encima del 3,5% TAE.