Cuidado con este SMS que suplanta al Banco Sabadell en plena OPA del BBVA y alerta de problemas con tu tarjeta

La oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA al Banco Sabadell es el último gancho actualidad al que se han sumado los delincuentes para suplantar la identidad del banco catalán e intentar robar el dinero de sus clientes. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alertan de un mensaje de SMS que en realidad es una estafa y piden no bajar la guardia.

Una vez más, los ladrones se valen de un acontecimiento de actualidad para lanzar sus redes y lograr robar a más víctimas. El modus operandi de esta estafa no es nuevo, pero sí el momento. Ante la operación empresarial a la vista son muchos los clientes del Banco Sabadell que están a la espera de nuevas noticias para saber qué ocurrirá con sus cuentas bancarias, productos financieros y ahorros. Es por eso que pueden estar más desprevenidos y ser más vulnerables a día de hoy de este tipo de estafa.

Cómo es la estafa del falso SMS del banco Sabadell

El mensaje que llega indica que a partir de una fecha no se podrá utilizar la tarjeta de crédito y que para poder seguir haciéndolo con normalidad hay que actualizar el nuevo sistema de seguridad. A continuación se muestra un enlace en el que la víctima que piense que en realidad se trata de su entidad bancaria no dudará en pinchar. Una vez pinchamos nos redirecciona a una página no segura donde se hacen con todos nuestros datos bancarios.

¿Qué hay que hacer?

Si hemos recibido un SMS en el móvil lo mejor es bloquear el número que nos lo envía y luego borrar el mensaje. Si ya hemos pinchado en el enlace que nos indica lo rpimero que tendremos que hacer es informar al banco acercándonos a la sucursal o llamando por teléfono. Una manera de saber si hemos sido estafados es vigilar con cierta periodicidad nuestros ahorros para ver si hay cambios. Si ha sido así, poner una denuncia ante Guardia Civil o Policía Nacional.

Consejos para evitar estas estafas

Desde la OCU, al igual que el resto de expertos en estafas, el primer consejo que dan para no sufrir robos en nuestras cuentas del banco por este tipo de estafas es desconfiar. Ni el banco, ni el ayuntamiento ni Hacienda va a mandar un mensaje así al móvil.

Una manera de ser precavidos es, antes de seguir el enlace que nos manda un desconocido al móvil, es acceder a nuestras cuentas bancarias a través de otros caminos y comprobar que ese mensaje es real.