Una freidora sin aceite por menos de 50 euros (o cómo aprovechar el 'stock' de Cecotec antes de que se agote)

Que levante la mano quien no desee una freidora sin aceite. Estos pequeños electrodomésticos, en poco tiempo, han logrado ganarse el corazón de aquellos usuarios que quieren disfrutar de los caprichos de siempre (desde las patatas fritas hasta las alitas) de forma más saludable. Por eso, las marcas de soluciones para el hogar no se han hecho de rogar: ya son muchas las que han lanzado sus modelos al mercado... ¡y han triunfado! Y Cecotec es una de ellas, pues, cada vez que repone su catálogo web, no tarda mucho tiempo en agotarlo; aunque ahora, ¡sí hay unidades disponibles!

Claro que, de entre todos los modelos con los que cuenta la marca (algunos incluso sirven para preparar yogures), desde 20deCompras hoy solo tenemos ojos para el que cuesta menos de 50 euros. ¡Como lo lees! La Compact Rapid, tanto en color negro como en blanco, está disponible en la web por 49,90, ¿vas a perder la oportunidad de disfrutarla durante todo el año? Bajo estas líneas te explicamos cómo sacarle partido para que la decisión de compra sea aún más fácil.

La Compact Rapid Black. Cecotec

Pese a ser una de las propuestas más sencillas de la marca, esta freidora sin aceite tiene motivos de sobras para ganarse un hueco en tu cocina. Está diseñada con tecnología PerfectCook, lo que ofrece una cocción con aire caliente que garantiza unos buenos resultados. Es programable en tiempo (de 0 a 30 minutos) y temperatura (hasta 200 grados) para dar el punto que más nos gusta a nuestras elaboraciones. Asimismo, podrás usarla a modo de horno, gracias al cestillo que incluye como accesorio. En cuanto a su capacidad, es de 1,5 litros, lo que se traduce en hasta 400 gramos de patatas a la vez. Para sacarle partido, este modelo incluye un completo recetario que te descubrirá el saludable mundo de las freidoras sin aceite.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.