Sí, hay un 'gadget' de Lékué que cuesta menos de cinco euros (¡y que sirve para hacer brochetas al microondas!)

La nueva factura de la luz ha puesto en jaque las ganas de cocinar de muchos. Gestos tan comunes como encender el horno fuera de la hora permitida, puede elevar el total a pagar a final de mes, pues, si bien es cierto que no es el electrodoméstico que más energía consume del hogar, si supone un 5% del conjunto que nunca está de más ahorrar. Pero, ¿sabías que hay multitud de gadgets que pueden ayudarnos a no renunciar a la cocina y seguir disfrutando de recetas divertidas y deliciosas? La solución son los utensilios para cocinar en el microondas y en Lékué tienen numerosos que pueden ser de gran ayuda.

Además de los kits donde reúnen varios de estos gadgets y que ahora están de rebajas, desde 20deCompras no hemos podido caer rendidos ante los encantos del estuche para hacer brochetas y pinchos morunos. Y no solo por la versatilidad de este producto, sino porque ahora puedes llevártelo a casa por menos de cinco euros. ¿No crees que es una oferta que no deberías dejar escapar?

El estuche de brochetas. Lékué

Además de por su precio, si hay algo que nos encanta del gadget de Lékué es que nos permite innovar a la hora de la comida y de la cena haciendo el mínimo esfuerzo. Así, te invita a salir de tu rutina y preparar unos tradicionales pinchos morunos o brochetas de carne, pescado, verduras… al microondas y cocinados al vapor, para que guarden y potencien todo el sabor de los ingredientes, cocinándolas y emplatándolas en el mismo envase, que cuenta con diseño divertido. Además, si hay niños en casa, el triunfo está asegurado, pues, al presentar de forma diferente alimentos que no siempre les convencen, no se darán cuenta de lo que comen y solo disfrutarán.

Cabe destacar que otro de los puntos fuertes de este utensilio de cocina es que es muy rápido: en cuestión de minutos, podemos disfrutar de recetas variadas sin necesidad de gastar en la factura de la luz ni de manchar toda la cocina. ¿Se puede pedir más?

