¿Que te paguen por comer? Este es el restaurante donde si te acabas su plato estrella te llevas 25 euros

Seguro que tú también conoces a alguien cuya pasión es comer y al que nada le haría más feliz que convertir este placer en una manera de ganarse la vida. Bien, pues puedes encontrar restaurantes donde te pagan por comer. Aunque claro, todo depende de si superas el reto.

¡Qué gustazo disfrutar de las gastronomías del mundo sin tener siquiera que coger un avión! Que si cocina mexicana, italiana, japonesa, tailandesa... En la ciudad podemos encontrar cocinas del todo el mundo, aunque muchas veces lo que más cerca tenemos es de lo que menos disfrutamos.

Seguro que tienes un italiano de confianza, el restaurante al que siempre pides sushi y no falla o el local donde cada verano vas a recoger la paella porque les sale una receta exquisita, pero, si hablamos de gastronomía portuguesa, ¿cuántos restaurantes especializados conoces cerca?

El bacalao en todos sus formatos, la francesinha, los pasteles de Belém, al bifana... nos encanta disfrutar de todos estos manjares cuando cruzamos la frontera del país vecino, aunque pocas veces lo hacemos dentro de las nuestras. En Leganés encontramos Gastrobar Luistano, un restaurante especializado en cocina portuguesa donde nos encontramos con un reto de lo más curioso.

El reto de la bifana

Como prácticamente en cualquier restaurante dedicado a la gastronomía portuguesa, el bacalao es su ingrediente estrella, aunque sin duda otro de los platos más populares de Portugal es el que se ha convertido en la estrella del lugar: la bifana.

Se trata de un plato popular creado en Vendas Novas que se elabora con filetes de cerdo que se marinan con ajo, vino y laurel, se asan a la parrilla. Se sirven aún calientes sobre un pan redondeado y en ocasiones se sirven con alguna salsa picante.

En este restaurante de Leganés nos proponen un reto: comerte sus super bifana con patatas en menos de 7 minutos. Si lo consigues, no solo no pagas la cuenta, sino que además ganas 25 euros. Aunque no es tarea fácil.

La bifana en total pesa un kilo (hay 400 gramos solo de pan), y además se acompaña con patatas fritas, por lo que el plato puede llegar a pesar 1, 200 kg aproximadamente. Un reto solo apto para los más glotones. ¿Te atreves?

