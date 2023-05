Los errores que todos cometemos cuando vamos a un asador brasileño

Si eres un auténtico amante de la carne, seguro que los asadores, las parrillas y las churrascarías están siempre en un top de restaurantes que visitar para disfrutar de un auténtico banquete carnívoro

Una de las gastronomías que más merecen la pena si lo que buscamos es una experiencia basada en la carne es la brasileña, donde los asadores -también conocidos como churrascarías- son una de sus señas de identidad.

Lógicamente, no hace falta que viajemos hasta el país latinoamericano para disfrutar de una deliciosa experiencia rodizio. Los rodizio son un tipo de restaurantes típicos de la gastronomía brasileña donde pagas un precio fijo y los camareros te traen a la mesa las diferentes carnes sobre tablas o en el propio espeto donde han sido asadas para que los comensales decidan cuáles quieren probar. Las guarniciones y postres suelen estar en meses en el centro del restaurante.

Errores que cometemos en una churrascaría

Esto es como cuando vas a un buffet libre y comes más por los ojos que por la boca, que seguramente a los platos principales llegas desfondado. Bien, pues toma nota de estos errores que todos cometemos para intentar solventarlos.

Lo primero que tienes que tener en cuenta es cuáles son tus prioridades -que muy probablemente sea la carne-, por lo que para poder disfrutar de ella como la ocasión lo merece, evita llenarte demasiado con los aperitivos o estarás cometiendo el error número 1.

Error número 2: no probar todas las carnes. Hemos venido a jugar por lo que, ya sea porque te has llenado antes de llegar a los principales o porque has probado un tipo de carne que te ha encanto, has dejado las demás de lado. Y eso no se puede permitir.

Además de todas las carnes en rodizio, la linguiça es otro de los productos que no puedes dejar de degustar, porque si no estarás cayendo en el error número 3. Se trata de una salchicha brasileña que generalmente es de cerdo y condimenta con ajo y pimentón.

El error número 4 es que nos ataque la ansiedad y nos comamos toda la carne sin probar las típicas salsas de estos asadores. Ya sean dulces, picantes o ácidas, las salsas que se sirven en la mayoría de las churrasquerías también son una parte esencial de la experiencia gastronómica de un asador brasileño.

No probar la feijoada sería error número 5. Se trata de uno de los platos más populares de Brasil, y se prepara con frijoles negros húmedos y cremosos, una variedad de carnes cortadas en cubitos que incluyen costillas de cerdo, panceta de cerdo, tocino y salchichas; verduras (cebollas, ajo, pimientos y tomates) y una mezcla de especias como hojas de laurel, comino, pimienta negra y sal.

Error número 6: olvidarnos del pão de queijo. Aunque no te guste el pan ni te guste el queso, sería un error imperdonable. Se trata de un delicioso pan que se rellena con una bolsa de queso parmesano derretido.

En la bebida está el séptimo error. Abandona tu vino o tu cerveza y déjate llevar por los cócteles tropicales, como la caipirinha, una de las bebidas más populares de Brasil. Elaborada a partir de una mezcla de cachaça, o ron brasileño que se destila de la caña de azúcar, se le añade lima, azúcar y hielo. Una caipirinha es el complemento perfecto para cualquier comida de asador.

