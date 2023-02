El menú degustación más barato de Madrid que solo cuesta 35 €

Otra cosa no, pero si algo nos sobra en la gastronomía son prejuicios. Parece que los menús degustación son solo para ocasiones muy especiales porque siempre son carísimos, pero no. Parece que los mercados son para tomar algo y picar raciones de batalla para no morir en el intento, pero tampoco.

Ni todos los menús degustación cuestan un ojo de la cara, y además, en los mercados también podemos encontrar restaurantes de lo más top donde sentarnos a disfrutar de una velada agradable.

Uno de esos sitios que bien merecen una visita lo podemos encontrar en el Mercado Barceló, en pleno centro de Madrid, donde disfrutar del ambientazo de la ciudad y una gastronomía de primera. ¿Conoces ya el menú degustación de Bistró Barceló por tan solo 35 €? Una auténtica joya del lugar.

Cocina de mercado con mucha magia

En Bistró Barceló presumen de ofrecer cocina de mercado y vinos selectos. Y eso siempre es una buena combinación. Se trata de un restaurante con comida preparada con productos frescos de los puestos de abastos colindantes. Producto km 0.

En este bistró podemos encontrar diferentes menús, aunque la goya de la corona es el degustación, que cuenta de seis platos por tan solo 35 €. En este menú encontramos un aperitivo a base de gyozas de ternera con salsa de soja, para continuar con un plato de marisco, como por ejemplo, ostras son salsa de amontillado. Para continuar, un plato de huevos, como su plato de huevo a bajar temperatura con parmentier de patata y Harissa.

Para continuar, por supuesto, un plato de pescado, como su merluza con puré de apionabo y caldo de sus espinas, un plato de carne como puede ser cordero entreasado, y para finalizar un buen postre.

Además de sus diferentes menús con precios de lo más asequibles, también podemos tirar de su carta, que tiene opciones para empezar con un buen desayuno brunch, hasta terminar a la hora de la cena. ¿Algo más?

