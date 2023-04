Dónde comer la lasaña de cachopo que triunfa en Madrid y otras versiones originales de este plato italiano

La lasaña es uno de esos platos de pasta de la cocina italiana que hemos adoptado con mucha alegría, tanta como la que nos da cada vez que nos metemos un pedazo en la boca.

Se trata además de una receta sencilla y fácil de preparar en casa, además de un plato muy versátil, ya que puedes crear tantos rellenos como te apetezcan y como más se ajusten a tus gustos.

Aunque los rellenos más clásicos que nos podemos encontrar son el de boloñesa, el de verduras o la de queso con pesto, lo cierto es que hay quienes han decidido innovar en sabores y añadir los de otros platos clásicos de nuestra gastronomía a este plato italiano, como el cachopo o el cocido madrileño.

Las lasañas más originales

A Mala Saña es un restaurante de la capital cuyas especialidades son las lasañas más originales, aunque también podemos encontrar los sabores que esperamos de un italiano.

Sin duda la de Diaña Burlón es una de sus versiones más populares: su lasaña de cachopo. Se trata de una lasaña con ternera, jamón, queso y un toque de chorizo a la sidra. 'Más asturiano que Don Pelayo', aseguran desde el local.

La Lasaña Señor Kuku es otro de los sabores más espectaculares de A Mala Saña: pollo de corral asado a baja temperatura, crema de calabaza, compota de manzana y bechamel de mole y curry. El precio de las lasañas se mueve en una horquilla de entre los 13,50 € y los 15,50 €, aunque también podemos escoger un pack degustación de 3 lasañas por 29,50 €.

Además de lasañas, en A Mala Saña podemos encontrar muchos otros platos como el poke frío de quinoa y bastami, ensalada caprese, alitas, o nachos a su estilo. En cuanto a los postres podemos elegir entre la Tropical pumpkin, un bizcocho de calabaza y manzana acompañado de frosting de mango y mermelada de higo, o la Black Beer, un bizcocho de cerveza negra y cacao, mermelada de fresa y frosting de sumac y pimienta de Jamaica.

Además de en el propio local, podemos elegir la opción take away para llevárnoslo a casa, o el delivery a través de Just Eats, Uber Eats o Glovo.

