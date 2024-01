Dónde comer en Chinchón: cinco restaurantes para disfrutar de la gastronomía de este pueblo a solo una hora de Madrid

A 46 kilómetros de la capital, Chinchón es uno de los pueblos más bonitos de la Comunidad de Madrid. La cosa tiene mérito porque ha sido escenario de numerosas batallas. Pese a tanta vicisitud es uno de los pueblos mejor conservados de España. Y los turistas lo saben y se llegan hasta aquí cada fin de semana.

Su mayor tesoro es su Plaza Mayor, flanqueada por edificios de tres plantas con más de 200 balcones. Hay que ver también el castillo de los Condes de Chinchón, el convento de San Agustín (actual Parador Nacional), la Torre del Reloj y su iglesia, Nuestra Señora de la Asunción, con un cuadro de Francisco de Goya.

En Chinchón destaca la existencia de una gran cantidad de bodegas en su subsuelo. Las encontraremos, casi sin querer, en muchos de los restaurantes y viviendas que visitemos. Y a eso vamos, a comer. ¿Qué se come aquí? Y sobre todo, ¿dónde?

Mesón Cuevas del Vino

Calle Benito Hortelano, 13

Con casi 300 años de historia, conserva la esencia y el ambiente de los mesoneros del siglo XIX. De hecho está catalogado de interés turístico. El edificio está protegida por el Patrimonio Histórico Artístico de la Comunidad de Madrid. El restaurante-museo es grande: más de 3.500 metros cuadrados. Ofrece cocina tradicional castellana con el punto fuerte en los asados, con su horno de leña. Así que, a modo de resumen, aquí podemos degustar cordero lechal y cochinillo, pero también judías chinchoneras, faroles (ajetes fritos), croquetas de ibérico, morteruelo, callos o rabo de vacuno.

La Casa del Pregonero

Plaza Mayor, 4

No es el más antiguo, pero lleva abierto desde 2002. Aquí se cocina desde la tradición, pero con un plus de creatividad que no vamos a encontrar en otros locales de Chinchón. De ello, de renovar la tradición, se ocupa la chef Miriam Hernández. "Reinterpretamos platos de nuestros antecesores y les actualizamos con propuestas puestas al día", dice ella. Su menú degustación, al que han llamado José Sacristán en homenaje al insigne chinchonero, está compuesto por 14 pases, según temporada (65 euros, que son 80 si incluimos maridaje de vinos).

Café de la Iberia

Plaza Mayor, 17

En su día fue casino y hospedería, hoy es un estupendo restaurante, el que se mantiene en la magnífica Plaza Mayor de Chinchón desde 1986. Lo suyo es el el recetario tradicional castellano: platos de cuchara, huevos rotos, morcilla, callos y carnes a la parrilla. Para los pescateros, besugo con patatas panadera. Pero la lista estaría incompleta si no apuntamos a su horno de leña, de donde salen deliciosos cochinillos y corderos lechales.

Mesón de la Virreina

Plaza Mayor, 28

Otro poco de historia. El edificio donde se ubica tiene más de 300 años. Ha sido posada, estanco, carnicería y mesón ahora, desde hace medio siglo. Dispone de cuatro comedores, que suman capacidad para 200 comensales, decorados de manera rústica (hasta los camareros: que van vestidos con trajes típicos). De nuevo, aquí también, cocina tradicional: sopas de ajo, judías chinchoneras, duelos y quebrantos o carnes rojas a la brasa. Y también, el horno, en el que preparan asados de cordero y cochinillo.

La Balconada

Calle de Morata, 1

Son buenas sus vistas, el restaurante está a escasos metros de la Plaza Mayor, pero también su cocina. Sopas de ajo, setas, chuletillas de cordero, cochinillo, carne a la parrilla, y con todo ello, ensaladas, rape, rodaballo perfumado al anís de Chinchón o pulpo a la brasa. Por cierto, que es posible comer en el balcón (si el tiempo lo permite) para disfrutar también de sus vistas, aunque estas mesas son pocas.

