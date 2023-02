Las versiones más originales del bocadillo de calamares, uno de los bocados más castizos de Madrid

Madrid tiene muchas cosas buenas, muchísimas, mejor dicho, y entre los mayores placeres al descubrir y redescubrir la capital -y cualquier otra ciudad- está el de hacer las típicas cosas que merece cada lugar.

Madrid merece un musical en la Gran Vía, un paseo en las barcas de El Retiro, un buen plato de cocido madrileño o de callos, y un bocata de calamares en los alrededores de la Plaza Mayor. Aunque cualquier lugar y momento es bueno para hincarle el diente a este bocado tan castizo.

Además de su receta más pura y sencilla, en la capital podemos encontrar muchas otras versiones de este plato que es tan sencillo como exquisito. Diferentes tipos de pan, de salsas, toppings... ¿Cuál es tu favorito?

In-pulso, un bocadillo sobre brioche

En este restaurante ubicado en el barrio de Arganzuela, los hermanos Alex y Adrián García de la Fuente desarrollan una cocina castiza con sus toques de vanguardia que suponen una auténtica revolución en el vecindario.

Bocata calamares In-pulso. Carolina G. Nombela

Uno de sus platos estrella es su versión del típico bocata de calamares, en el que han cambiado el tradicional pan blanco por un tierno brioche tostado de 'Madreamiga'. Lo elaboran con unos crujientes chipirones rebozados cubiertos con una mahonesa de cítricos. Un imprescindible de su carta.

Santerra Neotaberna, una oda al rock con el paladar

Si en su sede de General Pardiñas Miguel Carretero ya había conseguido consolidar su cocina, con Santerra Neotaberna, en la calle Ponzano, el chef manchego ha dado una vuelta de tuerca al tapeo.

Su 'Rejos chilly peppers', su versión de este plato castizo, es un manjar, y lo elabora con rejos fritos y una mayonesa picante sobre pan brioche. Y para coronar, unas hojas de hierbabuena.

Apura, un bocata de calamares con acento peurano

Lo mejor de España y lo mejor de Perú en un solo bocado. Algo así es lo que ha conseguido hacer el chef Mario Céspedes en Apura, esta sanguchería del barrio de Salamanca donde no falta detalle.

Tapas y piqueos, sanguches, burgers... Si lo que buscas es comer bocadillos de calamares en la capital, no puedes perderte este de calamares en tempura con rocoto, la versión más peruana de este clásico.

La Cabra, un bocata del revés

El chef dos estrellas Michelin Javier Aranda ofrece en La Cabra tapas y cocina castiza de alta elaboración, tanto en barra como en carta. Y si hablamos de cocina castiza, no podemos dejar de hablar del bocata de calamares.

El de La Cabra es, literalmente, un bocadillo del revés. Pan por dentro y calamares por fuera. Su 'bocadillo' se compone de pan suflado relleno de mayonesa de lima y jalapeño, rodeado de aros de calamar de potera, unos a la andaluza y otros a la plancha.

Sa Brisa, un concepto americano con aire ibicenco

En pleno barrio de Retiro encontramos Sa Brisa, un restaurante especializado en cocina mediterránea con servicio de delivery y take away. Aunque en su carta podemos encontrar una infinidad de platos interesantes, el bocata de calamares es uno de los que no se pueden pasar por alto.

Aunque la cocina de este restaurante tiene sus raíces en Ibiza, su bocadillo de calamares es una oda a una uno de los platos de fast food más populares: el perrito caliente. Se trata de un hot dog de calamar acompañado de kimchi, mayonesa de lima y katsuobushi. ¿Cómo te quedas?

