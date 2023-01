Este es el vino favorito de Rosalía: "Me lo recomendó Pharrell Williams y es el único que me gusta"

Sin duda Rosalía es la gran estrella del momento. La artista catalana aprovechó el estreno de su número single 'LLYLM' el pasado viernes para hacer un directo de lo más casero e informal con sus seguidores.

En su propia casa y acompañada por su hermana 'la Pili', Rosalía respondía a las preguntas de sus seguidores mientras se maquillaba o se tomaba una copa de vino. Una copa de vino o las sobras que le había dejado su hermana en la botella.

La cantante se dirigía hasta la cocina para echarse una copa de vino y brindar con sus seguidores cuando descubrió que su hermana ya se había servido una copa sin contar con ella y le había dejado apenas unas gotas en la botella.

"Madre mía la Pili, cómo me ha dejado el vino. Encima es el Sancerre, mi favorito", se quejaba la pareja de Rauw Alejandro mientras se servía una copa. "Es el único que yo he probado que me ha gustado. Me lo enseñó el Pharrell Williams, que sabe un montón de todo lo bueno y me recomendó este vino que se llama Sancerre y que está buenísimo", confesaba ante la cámara la artista.

Un vino de origen francés

El favorito de Rosalía se elabora en la bodega AOC Sancerre, ubicada en el centro-norte geográfico de Francia, donde con 2.800 hectáreas de viñedos producen las variedades Sauvignon Blanc, para los blancos, y Pinot Noir, para los tintos y rosados.

La composición de los suelos de sus viñedos, la altura, que oscila entre los 200 y 400 metros, y la orientación de parcelas son los encargados de generar las propiedades organolépticas de los vinos Sancerre.

En el caso de Rosalía, su vino favorito, según declaraba la propia artista a través de su vídeo de TikTok, es el blanco de Sancerre, elaborado con sauvignon, una uva que aporta aromas intensos, vegetales y frutales tanto en nariz como en boca. El precio de los vinos de Sancerre van desde los 14 euros hasta los 33 euros.

