Dime cuál es el plan y te digo dónde comer: la cuenta de Instagram de Anna Castillo donde recomienda restaurantes

Todos hemos soñado alguna vez con tener una cita en un acogedor restaurante como las de Carrie Bradshaw y Mr Big en Sexo en Nueva York. Una maravillosa noche, una mesa con una vela en el centro y un buen vino. La actriz Anna Castillo lo tiene claro, no hace falta reservar en los mejores restaurantes de la Gran Manzana ni tener la cita perfecta en el Upper East Side porque España no le tiene nada que envidiar a Nueva York en cuanto a gastronomía se refiere.

Desde restaurantes para tener citas románticas, los mejores sitios para tomar el vermú los domingos hasta el mejor plan para comer un día después del cine. La actriz protagonista de Un cuento perfecto ha creado un nuevo perfil de Instagram llamado 'conceptdate' para dar a conocer a sus seguidores los mejores restaurantes de Madrid.

Restaurantes de película

Anna Castillo ha querido hacer atractivo el 'feed' de su nuevo Instagram con consejos gastronómicos usando imágenes de Sarah Jessica Parker, Brad Pitt, Jennifer Aniston o Julia Roberts en sus mejores éxitos cinematográficos y series. La actriz comenta los mejores restaurantes de Madrid dependiendo del plan que tengas.

La comida argentina, libanesa, italiana o asiática, entre otras, tienen presencia en las publicaciones de la catalana, que se declara fan de las gildas. Anna recomienda algunos de los restaurantes madrileños que pueden trasladarnos a la bella Italia, París o el País Vasco.

Para una cita perfecta

Plato del restaurante Toga Toga

La actriz catalana recomienda Toga para una cita perfecta. El restaurante de comida latinoamericana y asiática se encuentra en la calle Juanelo 23, entre La Latina y Lavapies. El plato favorito de Anna son los noodles, pero hay otras especialidades como un falso steak tartar, risotto con chipirones o unas deliciosas croquetas de pisto y queso manchego.

Para una cita de día

La consentida de Doré en Antón Martín Instagram @laconsentidadedore2.0

A pie de calle, La Consentida de Doré en el Mercado de Antón Martín es un sí para cualquier cita de día. Las mejores gildas con queso azul, de mousse piparra, caballa a la pimienta, chipirón en su tinta o langostino son algunas de la variedad de este puesto en el centro de Madrid.

Una velada con velas y vino

Bar De Vinos en Madrid De Vinos

Anna lo tiene claro, De vinos es el bar de Madrid para degustar tablas de quesos y unas ricas gildas. El clásico bar con una decoración de época se encuentra en la calle de la Palma 76, cerca de metro Bilbao. El bar tiene una gran selección para los amantes y entendidos del vino.

Para el aperitivo de los domingos

Bar Sifón en Madrid Bar Sifón

¿A quién no le gusta salir un domingo soleado a tomar algo en una terraza Madrid? El bar Sifón es una bodega moderna de la calle Plaza del Rey, 4. Según la actriz, en ella se pueden comer conservas y platos mientras se disfruta de la terraza. El lugar cuenta con diferentes opciones para tomar allí y para llevar, desde latas, molletes, tablas de ibéricos, incluso postres.

Para desayunar o merendar

La Duquesita en Madrid La Duquesita

Anna Castillo no ha querido olvidarse de las cafeterías que más le gustan de Madrid. La actriz, que aunque asegura que un biquini se puede comer a cualquier hora del día, ha recomendado a sus seguidores otras opciones que recuerdan al desayuno al más puro estilo parisino. La Duquesita, que se encuentra en la calle de Fernando VI 2, abrió en el año 1914 y tiene los diferentes tipos de chocolate, macarons y croissants.

Cena después del cine

Plato del Mercato Ballaró en Madrid Mercato Ballaró

El Mercato Ballaró es un italiano en el centro de Madrid, en la calle Santa Engracia 24. Desde platos de verduras de temporada, de pizza o de pasta, este restaurante italiano es el 'after' perfecto de una tarde de cine para Anna. Ostras Pedrín, Matador o Gyoza and Go son algunas otras opciones para una exquisita velada.

Si algo queda claro, es que cualquiera de las apuestas de la catalana pueden encajar a la perfección con todos los madrileños que busquen planes diferentes para pasarlo bien y comer de cine en Madrid.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.