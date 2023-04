Receta: Tortilla de patatas a la carbonara Categoría: Primer plato Tiempo elaboración: 00:20 Tiempo cocción: 01:00 Tiempo total: 01:20 Tortilla de patatas a la carbonara Dificultad media Tiempo 180 minutos Raciones 4 Calorías 420 kcal

Se podría decir que hemos visto tantos tipos de tortilla que, a simple vista, pocas cosas nos pueden sorprender. La tortilla de patatas es un plato de lo más tradicional pero, saliéndonos ligeramente de la cocina más sencilla, se puede reinventar con nuevos ingredientes o técnicas que le den un toque novedoso y original.

Rafa Antonín (Barcelona, 1956), conocido como Chef Rafa, acumula más de 700.000 seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte sus recetas del día a día. Y no hemos podido evitar fijar nuestros ojos en esta tortilla de carbonara que tiene una pinta para chuparse los dedos, una mezcla entre dos platos de gastronomías distintas pero que combinan de una forma sorprendente y deliciosa.

Además, esta tortilla es el plato perfecto para tomar este 6 de abril, fecha en la que se celebra el Día de la Carbonara. Esta deliciosa receta italiana está hecha con ingredientes como el pecorino o el guanciale, productos italianos de gran calidad que aportan un sabor único. Y, ¿por qué no juntarlos con el sabor de la tortilla de patata más tradicional?

El paso a paso de esta tortilla, si quieres conseguir un resultado perfecto, requiere algo de paciencia. En sus recetas, el Chef Rafa recomienda dejar la patata cocinando en aceite de oliva durante bastante tiempo, a fuego lento, para que queden tiernas y luego se puedan convertir en una pasta. No obstante, si no cuentas con mucho tiempo, puedes acelerar el proceso subiendo la temperatura del fuego. Eso sí, con cuidado de que tus patatas no se frían del todo.

Si quieres hacer en casa tu propia tortilla de patata a la carbonara para celebrar el día internacional de esta deliciosa pasta italiana, te dejamos el paso a paso de la original receta de Rafuel55.

Tortilla de patata carbonara Ingredientes 700 g de patatas 1 cebolla grande 8 huevos 50 g de parmesano 50 g de pecorino 100 g de guanciale 500 ml de aceite de oliva virgen

Elaboración Pelamos y cortamos la patata y la cebolla y las pochamos en aceite de oliva durante una hora. Rallamos los quesos y los dejamos preparados para añadir más adelante. Salteamos el guanciale en una sartén grande hasta que esté ligeramente tostado. No hará falta usar aceite porque la panceta ya irá soltando grasa. En un bol, añadimos 6 huevos y dos yemas. Incluimos las patatas y la cebolla y la machacamos bien para que quede como una pasta. Añadimos el queso rallado y el guanciale y mezclamos bien. En una sartén caliente con un poco de aceite hacemos la tortilla, dándole la vuelta con cuidado cuando esté cuajada.

