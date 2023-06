La tarta de zanahoria en versión mini que puedes hacer en el microondas por muy poco precio

Para disfrutar de un postre sencillo y saludable te proponemos esta idea, para la que vas a necesitar solo una taza o vaso que tengas a mano y pocos ingredientes. Además, no vas a tener que recurrir a usar el horno, sino que con el microondas y pocos minutos puedes tener lista esta receta para disfrutar de un postre delicioso por menos de tres euros.

Tienes que probar estas indicaciones porque lo mejor de todo es que no vas a manchar casi nada, no te va a quitar tiempo y te va a quedar increíble, incluso si no tienes ni idea de repostería. Puedes coger esta idea para cuando te apetezca merendar algo dulce, para un desayuno o si quieres invitar a alguien a casa y no quieres complicarte.

Ingredientes

1 huevo. Precio aproximado 0,20 €

​25 g de zanahoria. Precio aproximado 0,89 € 500 g

​1 cucharada de levadura. Precio aproximado 2,39

​1 cucharada de mantequilla de cacahuete. Precio aproximado 2,65 €

​Endulzante líquido

Vainilla

40 g de harina de avena

25 ml de leche

Yogur (opcional)

Elaboración

Además del último paso opcional, puedes también decorarlo con frutos secos, como nueces o cacahuetes. Incluso puedes añadirle Sprinkles.

Mezclar en una taza el huevo, la zanahoria rallada, la levadura, la mantequilla de cacahuete, endulzante líquido e ir removiendo. ​Seguir añadiendo en la misma taza la harina de avena, la leche y la vainilla. ​Mezclar todo hasta que no haya grumos. Meterlo en el microondas durante 1 minuto y medio. Añadir opcionalmente yogur por encima y algo de zanahoria rallada.

Propiedades de la zanahoria

Una de las características más destacables de la zanahoria es su gran versatilidad. Podemos disfrutarlas hervida, al vapor, licuada o fresca para aprovechar todos sus beneficios. Tiene un aporte calórico muy bajo, por tanto, es un buen recurso, para acompañar guisos e incluso para incluirlo de aperitivo acompañado de un hummus o alguna crema.

Esta verdura tiene un alto contenido, en nutrientes y vitaminas, especialmente, en vitamina A, en retinol y en fósforo. Además, favorece la retención de líquidos, la digestión y ayuda a regular el colesterol y a controlar los niveles de insulina. También colabora para tener una piel fantástica, relaja los nervios, fortalece las uñas, aporta brillo al cabello y protege los dientes y las encías, si se consume cruda.

Propiedades de la zanahoria por cada 100 g:

Grasas: 0,2 g

​Sodio: 60 g

​Potasio: 320 g

​Hidratos de carbono: 10 g

​Fibra: 2,8 h

​Proteínas: 0,9 g

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.