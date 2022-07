‘Secreto de bomberos’, una receta energética y deliciosa del Chef Bosquet

Receta: Secreto de bomberos Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:05 Tiempo cocción: 00:10 Tiempo total: 00:15 Secreto de bomberos Dificultad baja Tiempo 00:15 Raciones 1 Calorías 470

No, el tiempo no es una excusa para no comer saludable, no nos engañemos. Roberto Bosquet, más conocido en redes como 'Chef Bosquet' ha decidido acabar con esa leyenda urbana de que cocinar platos sanos y deliciosos te lleva a empeñar mucho tiempo en la cocina.

En su libro 'Express, mis recetas para cocinar sin tiempo', Bosquet propone un sinfín de platos de esos que puedes preparar en cualquier momento -incluso cuando bas con el tiempo justo- y que te ayudarán a mantener una dieta de lo más saludable.

De entre todas sus recetas encontramos una con mucha nostalgia, 'secreto de bomberos', un guiño a cuando el cocinero e influencer ejercía como bombero. "Es una guarnición que preparábamos mucho en el parque de bomberos, sencilla, rápida, energética y con mucho sabor, que combinada con este secreto salteado con pimientos queda ¡brutal!", comenta sobre este plato Bosquet.

Secreto de bomberos Ingredientes 120 g de secreto ibérico 100 g de arroz integral cocinado ½ pimiento rojo ½ pimiento verde Hierbas y especias Cayena (opcional) Sal y pimienta