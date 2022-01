Receta: Tarta de chocolate Categoría: Postre Tiempo elaboración: 00:05 Tiempo cocción: 00:10 Tiempo total: 00:15 Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 00:15 Raciones 8 Calorías 296

Si hablamos de la tarta de las tartas, sin duda hablamos de la tarta de chocolate, esa con la que siempre triunfar esté quien esté a la mesa. Da igual si es para soplar las velas de un cumpleaños infantil o para preparar un postre para los más veteranos de la casa: la tarta de chocolate es el ejemplo de que en las cosas más sencillas está el éxito.

Cada 27 de enero se celebra el Día Mundial de la Tarta de Chocolate, por lo que podemos y debemos utilizar la excusa para preparar este exquisito postre. Como sabemos que entre semana no dispones de todo el tiempo que te gustaría para invertirlo en fogones, no proponemos una opción que no puedes rechazar: una exquisita tarta de chocolate en tan solo 15 minutos.

Tarta de chocolate Ingredientes 250 gr de chocolate negro para postres 200 gr de galletas 100 gr de mantequilla 1 litro de leche entera 2 sobres de cuajada en polvo 50 gr de azúcar