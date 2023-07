Pollo con lima y cilantro: una receta sencilla y nutritiva

De pequeña amaba los pollitos, hasta que un día invadió mi jardín una súper gallina. Vivió durante mucho tiempo con nosotros, de hecho pedí que me regalarán pollitos para que tuviera familia o esa era mi idea, aunque luego se convirtieron en gallinas.

Tuve la suerte de comer huevos de mi propia casa y de entender con esto que la gran mayoría de huevos no se convierten solo en pollitos y también de qué el ciclo de la vida tiene que continuar, aunque en su justa medida debe ser equilibrado.

No hace muchos años comer siempre pollo no era normal dado que era bastante caro. Las aves se criaban en libertad y se respetaban sus ciclos de vida. Se variaba de carnes blancas a carnes rojas, pescados o días de comidas vegetarianas. Hoy nos hemos olvidado de esto y además queremos comer siempre la parte más tierna y no todas sus partes.

Lo idea es que si hoy como pechugas de pollo, en unos días tendría que comer alitas o patas y otro día vísceras, como hígado o menudos de pollo, para aprovechar todos sus nutrientes. Asimismo, sería perfecto intercalar con pescados azules preferentemente y algún día carne roja, que también tiene nutrientes beneficiosos. Pero siempre teniendo en cuenta que es preferible comprar productos procedentes de una crianza en libertad y alimentados lo mejor posible.

Porque de lo que se come se cría y si el pollo que comes está encerrado, viviendo en estrés continuo, fuera de su hábitat natural, sin que le diera el sol, sin hacer ejercicio y sin intercambiar microorganismos de la tierra, puedes obtener pocos nutrientes beneficiosos y, en cambio, muchos más tóxicos.

Ingredientes

Para hacer esta receta vas a necesitar 20 minutos de preparación y 12 minutos de cocción y los ingredientes están pensados para 4 personas.

500 g de muslos de pollo deshuesados y sin piel

1/2 taza de cilantro picado

2 dientes de ajo, triturados

1 cucharada de aceite AOVE o de aguacate

sal integral

pimienta

2 limas

2 cucharadas de especias para pollo o una mezcla de cualquiera que contenga tomillo, orégano, perejil, ajo, cebolla, laurel, romero y/o la sal de apio (puedes reemplazarlo por aminos de coco o en su defecto por yogur griego o ½ taza de caldo casero)

3 rebanadas de lima para decorar

Elaboración

Corta el cilantro y reserva 1/3 para decorar al final y añade 2/3 a un tazón poco profundo. Luego agrega el ajo triturado, el aceite, la sal, la pimienta y el zumo de limón al tazón y mezcla bien el adobo. Agrega los muslos de pollo al adobo y dales la vuelta para cubrirlos bien. Luego deja el adobo en la encimera de tu cocina durante 15 minutos cubierto y colócalo en la nevera durante un máximo de 2 horas. Mientras tanto, prepara tus guarniciones al gusto. Te proponemos hacer un arroz con coco o judías verdes. Precalienta una sartén grande a fuego medio-bajo y, una vez caliente, agrega los muslos de pollo marinados a la sartén para que se doren. Puedes cocinarlos en dos tandas para no llenar demasiado la sartén y que sea más difícil cocinarlos. Dóralos durante unos 3-4 minutos, por un lado, luego 3-4 minutos por el otro y resérvalos. Agrega el caldo o las espacias que elijas al adobo restante en un recipiente poco profundo y luego vierte todo el líquido en la sartén para desgrasar. Usa una cuchara de madera o una espátula de goma para raspar todos los trozos quemados y mezclarlos con la salsa. Una vez que la salsa se haya espesado un poco, vuelve los muslos de pollo a la sartén y termina de cocinarlos durante unos minutos hasta que alcancen una temperatura interna de al menos 80 ° C. Retira la sartén del fuego y espolvorea cilantro fresco sobre el pollo y decora con unas rodajas de lima y ¡Listo para servir!

Propiedades nutricionales del pollo

En un análisis de 100 gramos de pollo asado, el 53,5% es agua y el 21% son lípidos o grasas aunque en la pechuga es menos del 5%, de los cuales solo son saturadas el 5,8% y más de 20% son proteínas, aunque la calidad y variabilidad en aportes nutricionales del pollo depende de cuál es el tipo de crianza y alimentación.

La carne de pollo es una fuente excelente de Isoleucina, un aminoácido que desempeña un papel fundamental en la reducción de la degradación muscular y en el incremento de la síntesis de proteínas. Sus múltiples funciones incluyen la mejora de la entrada de nutrientes al interior celular, una acción similar a la insulina, y su capacidad cetogénica, lo que permite sustituir la glucosa durante períodos de ayunas.

Además, ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre, es regeneradora en lesiones hepáticas y en traumatismos o heridas y es beneficiosa para trastornos cognitivos o nerviosos, ya que produce opiáceos endógenos.

Otro aminoácido de destacada importancia que encontramos en el pollo es Ácido Glutámico, muy importante para nuestra salud, porque desempeña un papel importante en el sistema inmune, sistema nervioso y acompañas con alimentos ricos en vitamina B6. Además, participa en el suministro de energía al cerebro y especialmente en la producción de glutatión -antioxidante muy importante endógeno.

Si bien los beneficios de consumir carne de pollo orgánica son mucho más amplios, es importante destacar por último el alto contenido en fenilalanina. Este aminoácido esencial puede ayudar a la producción de tirosina, que a su vez activa el metabolismo por la hormona secretada por la tiroides, catecolaminas como noradrenalina y adrenalina o neurotransmisores como la dopamina, que junto con el triptófano mejora el control de la saciedad.

