Más allá del döner o el durum, otros platos imprescindibles de la gastronomía turca

¿Cuánto dirías que sabes sobre gastronomía turca? Sí, sí, que lo del döner kebab y el durum ya sabemos que lo controlas, especialmente a altas horas de la madrugada volviendo a casa de fiesta, pero, ¿sabrías enumerarnos otros platos típicos?

Si has tenido la suerte de visitar Turquía y perderte por sus calles, queremos creer que te has empapado como deberías de la cultura gastronómica del país y te has dejado enamorar por sus suculentos y coloridos platos, y si aún no has tenido la suerte de conocer este país, te contamos otros platos que no puedes dejar de probar si buscas una experiencia turca 100%.

Manti, los raviolis turcos

Pues no, para comer raviolis no hay que viajar exclusivamente a Italia, ya que podemos encontrar platos muy similares en toras gastronomías del mundo, como los manti en Turquía. Aunque por supuesto, con muchos matices.

Manti, raviolis turcos. Getty Images/iStockphoto

Se trata de unas pequeñas bolsitas de pasta rellenas de carne de cordero o ternera que se suelen cubrir con salsa de yogur. Es un plato que también podemos encontrar en otros países como Bosnia, Armenia o Afganistán.

Gözleme, comida callejera

Si estamos en Turquía y necesitamos algo de comida rápida que podamos ir devorando por la calle, el gözleme es un imprescindible.

Gözleme. patrickheagney / iStock

Se trata de una masa hecha a la plancha que se rellena con ingredientes como queso, carnes o verduras.

Karniyarik, berenjenas rellenas

Otro de los platos más clásicos de este país entre Europa y Asia es el karniyarik, que no es otra cosa que berenjenas grandes rellenas de carne picada, cebolla, pimienta, tomate y perejil.

Karniyarik. Getty Images/iStockphoto

Normalmente, este plato se sirve acompañado de pilaf, que es un plato elaborado a través de arroz con verduras, carne y especias picantes.

Pide, una pizza en forma de barco

Si nos encontramos en Turquía no podemos dejar de probar el pide, su versión de la pizza de la que podemos encontrar dos formatos.

Qué es el 'pide', la pizza turca en forma de barco. myasinirik / iStock

Una de las versiones es el pide ekmeği, o 'pan de pide' en castellano que se trata de un plato de aspecto similar a la foaccia italiana y que podemos encontrar como acompañamiento en casi todas las cartas del país.

La otra opción es el içli pide, o 'pide relleno' en castellano, que se trata de una masa similar a la de la pizza que se sirve con forma de barco y que se rellena habitualmente con queso, diferentes embutidos, carne...

Shish kebab, el auténtico kebab

Sí, hemos sido engañados. El auténtico kebab turco es el shish kebab, uno de los platos más tradicionales que puedes encontrar prácticamente en cualquier carta.

Shish es la variedad de kebab más famosa de Turquía. Getty Images/iStockphoto

Se trata de carne de vacuno o de cordero que se asa en la parrilla y se sirve en brochetas. Este plato se suele acompañar con arroz o ensalada.

Mezze, una selección de aperitivos

Otro de los platos típicos de Turquía es el mezze, una selección de aperitivos que se sirve al principio de la comida junto con algo de beber.

En este plato solemos encontrar kofte (albóndigas), dolmas (hojas rellenas de arroz)...

