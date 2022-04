La enseñanza más importante de Arguiñano a sus hijos en la cocina

De tal palo... tal astilla. O tales astillas, en este caso. Por ahí dicen eso de que "el que a su familia se parece honra merece", y es por eso que el cocinero Karlos Arguiñano no cabe en sí.

"Bailé un agarrado con mi mujer y ahora somos siete", aprovecha para recordar el cocinero siempre que tiene ocasión. Karlos Arguiñano ha sabido compartir y enseñar a todos y cada uno de sus cinco hijos su pasión por la gastronomía, aunque ha sido Joseba, el más pequeño de todos, quien ha decidido desarrollar su carrera profesional siguiendo los pasos de su padre.

El pequeño de los Arguiñano, además de ser una de las caras más conocidas de la televisión autonómica del País Vasco, también es un fiel colaborador en el programa de su padre junto con su tía Eva.

Especializado en repostería, Joseba se lanza a la piscina y estrena un libro donde encontrar un poco de todo, como el mismo asegura. Sus recetas más personales bajo el nombre de 'Cocina con Joseba Arguiñano' -Grupo Planeta-.

De cuna

Literalmente Joseba y sus hermanos se criaron en la planta de arriba de lo que ahora es el restaurante de Karlos Arguiñano en Zarautz, por lo que han respirado pasión por este oficio por los cuatro costados.

Apadrinado por su padre y amadrinado por su tía, la repostera Eva Arguiñano, Joseba tiene influencias de ambos en su manera de cocinar y de proceder.

"Del aita he aprendido la importancia de la materia prima: comprar bien, traer el buen pescado, las buenas verduras, ver a quién comprarle los hongos…", asegura el chef. "Todo eso yo lo trasladé a la pastelería y me dicen “qué tiene tus palmeras que son tan ricas?”, pues he comprado la mejor harina, el mejor chocolate y la mejor mantequilla, pero la elaboración es la misma. Si quieres un buen producto, una buena materia prima es la base de un buen producto".

Además de su padre, su tía ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de su carrera profesional: "De mi tía he aprendido la limpieza y el orden", asegura Joseba. "Al final siempre lo ha dicho el aita, que nosotros no hacemos ni tornillos ni neumáticos ni hacemos jerseys, lo que nosotros hacemos la gente se lo come, y entonces es muy importante la limpieza por una parte y la materia prima por otro lado", confiesa el pequeño de losArguiñano.