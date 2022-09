El truco para hacer guisos más sabrosos en solo unos minutos

El tiempo apremia en todos los sentidos, y aunque hay para quienes pasar horas y horas entre fogones es un auténtico placer y una manera de desconectar en el fascinante mundo de la gastronomía, otros tienen el tiempo contado y conseguir recetas sanas, deliciosas y rápidas de preparar, es una necesidad.

Las temperaturas empiezan a caer y los gazpachos y salmorejos dejan paso a las sopas calentitas, a los pucheros, a los platos de cuchara... y eso, es lo mejor del frío.

A ver, partimos de la base de que, para cocinar las recetas de toda la vida de nuestras abuelas, necesitamos tiempo, aunque ojo, hay otra manera de repartirlo.

Si eres un loco de la gastronomía, seguro que a través de TikTok encuentras todo tipo de recetas, trucos e ingredientes que no paras de guardar y guardar, y por si se te ha pasado por alto, te contamos este espectacular truco con el que la usuaria natta_cuina nos ha sorprendido.

Cubiteras llenas de sofrito

Seguro que con la crisis del hielo de este verano, tú también has comprado alguna que otra cubitera para no quedarte a medias a la hora de las copas. Y ojo, no las guardes muy lejos, que tienen otra función atemporal.

Se trata, literalmente, de cuando tienes tiempo, preparar, no solo los platos con los que vas a hacer tupper, sino esos sofritos comunes que te sirven para varias recetas.

@natta_cuina Cubitos de sofrito casero para potenciar tus arroces y guisos y ademas ahorrar mucho tiempo! Espero que os guste! ♬ sonido original - natta_cuina

Un ejemplo es este sofrito de pimientos, puerros y tomate que esta usuaria de TikTok prepara en la Thermomix. Una vez el sofrito está triturado, lo batimos y lo repartimos en cubiteras (si pueden ser de tamaño grande), y lo llevamos al congelador.

Cuando quieras preparar tus platos, como por ejemplo, en este caso, paella o fideuá, solo tienes que sacar un cubito de sofrito, y echarlo a cazuela. Una manera fácil de tener siempre la posibilidad de preparar comidas sabrosas.

