"No sabe ni agarrar un cuchillo". Seguro que has escuchado más de una vez esa expresión para hacer referencia a alguien que no tiene mucha destreza entre fogones. Y aunque tú te definas a las mil maravillas y prepares unos guisos de rechupete, ¿estás seguro de que, literalmente, sabes coger un cuchillo?

Con agarrar no queremos decir aprehender. Está claro que eres muy capaz de mantener un cuchillo entre tus manos, pero para evitar más de un disgusto y coger el cuchillo con la seguridad de un chef profesional, Alberto Chicote nos cuenta la manera de agarrarlo bien.

Lo cierto es que el chef nos tiene acostumbrados a todo tipo de trucos. Desde cómo limpiar y cortar el pescado de la manera correcta, cómo salar la carne, hasta cómo agarrar un cuchillo, Alberto Chicote es un maná de sabiduría gastronómica.

A través de su cuenta de YouTube, Chicote explica a sus seguidores cuál es la manera correcta de sujetar un cuchillo para conseguir el mejor corte y minimizar los posibles accidentes. Que no deja de ser un cuchillo.

Un dedito por delante y otro por detrás

Seguro que tú también agarras el mango del cuchillo con cuatro dedos por delante y el pulgar por detrás. Y seguro que llevas toda la vida cortando así. Pues bien, sentimos decirte que llevas toda la vida equivocado.

¿Por qué no debemos coger así el cuchillo? Porque, ya sea para cortar o para machacar, de esta manera el mango puede rotar dentro de nuestra mano y que el filo del cuchillo termine apuntando hacia donde no queremos, pudiendo hacernos un corte en el dedo índice o en el pulgar.

Para evitar que el filo se nos gire, debemos agarrar el mango con el meñique, el anular y el corazón, situar el índice agarrando la hoja del cuchillo por delante, y el pulgar agarrando la hoja del cuchillo por detrás.

"De esta manera podemos golpear, podemos cortar... podemos hacer cualquier cosa si temor a que si cortamos algo duro, el cuchillo se pueda girar y nos provoque algún problema", confiesa el chef.