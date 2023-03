Si hay una fecha señalada en el calendario irlandés y en el de todos los que aman la cultura de este país, ese es el 17 de marzo: Saint Patrick's Day. Cada 17 de marzo se conmemora la muerte de san Patricio de Irlanda, patrón del país. Y como en toda buena celebración, la buena comida y la buena bebida no pueden faltar al festejo.

Ya sea fuera o dentro de las fronteras de su país, no hay irlandés que se precie en cualquier parte del mundo que no celebre esta fecha. O al menos que brinde con una buena cerveza, que la ocasión lo merece.

"St. Patrick’s Day es una fiesta que se celebra en todo el mundo en la que millones de personas se reúnen alrededor de una cerveza para compartir momentos juntos", asegura Ainoa de Olazabal, Brand Manager de Guinness en España.

Según la directiva de la cervecera más popular de Irlanda, "se trata de uno de los días más relevantes del año en Irlanda y, desde su origen, se caracteriza por ser un día repleto de actividades culturales, un gran pasacalle integrado de bandas de música, gastronomía típica maridada con cerveza o conciertos en los diferentes pubs irlandeses".

'Irish strew' y cerveza negra

Siendo en honestos, ya sea en Irlanda, en España o en cualquier parte del mundo, cualquier día es bueno para brindar cervecita en mano, una bebida que no puede faltar en ninguna celebración, pero en el día de Saint Patrick, es fundamental. "La cerveza es el elemento por excelencia, y en concreto la cerveza negra que se fabrica en Dublín, que ha llegado incluso a simbolizar al pueblo irlandés", asegura Olazabal.

"En cuanto a la comida, los irlandeses elaboran platos de antiguas tradiciones, en las que el cerdo, el tocino o el repollo son los ingredientes estrella de la receta", asegura la directiva de Guinness sobre los ingredientes típicos de estas fechas en Irlanda.

Si en alguna ocasión has tenido la suerte de celebrar Saint Patrick's Day en Irlanda es bastante probable que hayas el Irish Stew, un estofado elaborado con ragú de carne de cordero con patata, cebolla y perejil: "El plato tradicional irlandés por St.Patrick’s Day es el estofado, reconocido en el país con el nombre de Irish stew. Este plato se basa en un estofado tradicional, elaborado a base de carne de cordero y verduras. En muchos casos la receta es elaborada con cerveza negra, cambiando su nombre a “Guinness stew”".

Mucho más que gastronomía

Si por algo se caracteriza el día de San Patricio en Irlanda es por ser un día de celebración con todo lo que es conlleva: música en directo, gente en la calle, y alegría.

"Por primera vez y como hito en nuestro país, llevaremos a cabo un desfile por las calles de Madrid con más de 200 gaiteros, liderados por Bras Rodrigo, reconocido gaitero que ha organizado desfiles tan importantes como el de Nueva York", asegura Ainoa de Olazabal sobre ese evento que comienza a las 17:00 de sábado 18 de marzo en la Plaza Mayor para finalizar en el Palacio Real con una recepción por parte de diversas autoridades.

Beer Station (Cuesta de Sto. Domingo, 22), Star Studio (C. de la Salud, 3), La Fontana de Oro (C. de la Victoria, 1), The Irish Rover (Av. De Brasil, 7) o The Irish Corner (c/ Arturo Soria, 6) son algunos de los pubs irlandeses de la capital que se suman a celebrar Saint Patrick's Day como es debido.

