A cuántas tazas equivalen 150 gramos de harina

Se podría decir que hasta lo de buscar recetas en libros ha quedado en un segundo plano. En los tiempos que corren, abres Instagram, te topas de bruces con una receta que se te hace especialmente irresistible, guardas la publicación y miras los ingredientes en la descripción.

Hemos de confesar -y a todos nos pasa- que muchas veces guardamos más recetas de las que luego hacemos, y es que nos puede pasar que no tengamos los utensilios de cocina necesarios, que no tengamos a mano los ingredientes o que, como nos pasa en muchas ocasiones, no tengamos la manera de medir las cantidades.

Especialmente desde el confinamiento, que fue un auténtico boom de la repostería casera, la harina es uno de esos ingredientes que no nos puede faltar en casa si somos de los de vez en cuando nos animamos a hacer recetas.

Lo lógico y normal es que, si de vez en cuando te animas a experimentar con las recetas que te encuentras por ahí y que te enamoran por los ojos, tengas en casa una báscula para controlar la cantidad justa de cada ingrediente cuando es la primera vez que preparas el plato.

No dudamos que seas un auténtico hacha midiendo a ojo de buen cubero, aunque si la receta es nueva para ti, es difícil acertar a simple vista.

La medida de las tazas

La mágica medida de puñados, vasos y tazas nos ha salvado desde la paella hasta los bizcochos, y aunque estaría genial encontrarnos recetas donde nos digan "añade dos puñados de harina", lo cierto es que depende del tamaño de la mano, en este caso, de la taza o de la medida que estemos utilizando, por lo que se trataría de un dato poco exacto.

Aunque no es la medida más ortodoxa, sí es la más sencilla, por lo que medir en tazas nos gusta.

100 gramos, 150 gramos, 200 gramos... Cuando estás preparando una receta con harina son las medidas más estándar, pero, ¿a cuántas tazas de harina equivalen 150 gramos? A una taza.

Mientras que en una taza estándar caben 150 gramos de harina, también caben 230 de azúcar, 150 de azúcar glas, o 225 de mantequilla.