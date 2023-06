El truco para limpiar los trapos de cocina (de manera rápida y sin lavadora) y dejarlos impecables

Pasamos mucho tiempo en la cocina -aunque seguramente menos de lo que te gustaría- y tener a punto todos los utensilios que necesitamos para elaborar nuestras recetas de una forma cómoda es fundamental.

Cubiertos, vajillas, sartenes y todo tipo de menaje. Tenemos muy localizado lo que no nos puede faltar en la cocina de nuestra casa para arrancarnos con nuestras elaboraciones, aunque podríamos decir que hay otros elementos de segunda a los que no les damos tanta importancia pero que echamos tremendamente en falta si no los tenemos a mano. ¿Un ejemplo? Los paños de cocina.

Para secarnos las manos o secar alimentos, para agarrar cazuelas o recipientes calientes, para meter y sacar bandejas del horno cuando nos faltan las manoplas... Sí, se podría decir que los trapos de cocina no son fundamentales pero sí necesarios.

Al tratarse de uno de esos elementos que utilizamos continuamente también se trata de unos de los que más suciedad recogen, y si no quieres esperar a poner una lavadora limpiarlos, toma nota de cómo dejarlos impecables de una manera sencilla y rápida.

Hervir en bicarbonato

Ya lo hemos visto con los utensilios de cocina de madera, así que por qué no probar con los trapos también. Una manera de dejarlos impecables es hervirlos en agua con bicarbonato. Rápido y sencillo.

Para ello, elige una cazuela lo suficientemente grande como para llenarla de agua y que quepan los trapos. Echa por encima una cucharada de bicarbonato de sodio y con ayuda de una cuchara de madera remueve bien.

Pon a hervir la cazuela con los trapos y déjalo durante 20 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, saca los platos de la cazuela y enjuágalos con agua limpia. Escurre bien en el fregadero y ponlos a secar. De esta manera conseguirás tener tus paños de cocina impecables en pocos minutos.

