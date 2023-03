El pan es uno de los complementos esenciales para cualquier comida en la dieta mediterránea. Y nos encanta: el mundo está lleno de "paneros", ese tipo de persona que lo come todo con pan. Todo.

En términos gastronómicos, el confinamiento de la pandemia sirvió para que le cogiéramos gusto a lo de hacer pan en casa. Así, la receta más buscada en Google en 2020 fue la de pan casero. Fue una autentica fiebre. Aprendimos muchas cosas que no sabíamos del pan y de paso recuperamos el gusto.

No volvamos a ese pan de mentira y mal cocido que venden multitud de tiendas y supermercados

El gusto por el buen pan, porque en España durante décadas hemos comido pan muy malo. De modo que ahora que la Covid es más bien un recuerdo no perdamos las buenas costumbres, no volvamos a ese pan de mentira y mal cocido que venden multitud de tiendas y supermercados.

Y para evitar el pan chicloso nada como volver a hacerlo en casa. Recuperemos el hábito de hacer nuestro propio pan. Aquí van seis claves para hacer pan casero de forma fácil, rápida y deliciosa.

Harina fuerza

Para hacer pan en casa lo mejor es usar harina de fuerza. Se trata de una harina muy rica en gluten, con la que se obtiene una miga muy esponjosa. Para diferenciarla, suele aparecer marcada con el código W200.

Se trata de utilizar harina con un contenido elevado de gluten. Si no hemos conseguido harina de fuerza, usaremos harina normal. Lo que sí debemos evitar es la harina de repostería (con muy poco gluten).

La levadura

La masa madre es una de las cosas que hemos descubierto en los últimos años que, afortunadamente, ha llegado para quedarse. Pero para empezar a hacer pan casero mejor hacerlo con levadura fresca prensada o de panadería. Dejemos la masa madre para un nivel avanzado.

Entonces, tengamos presente que hay dos tipos de levadura. La refrigerada está "activa" y por ello pueden acortarse los periodos de fermentación. Pero tiene una caducidad muy corta.

La otra es la levadura seca. Se vende en sobres y tiene la ventaja de una caducidad muy larga. Al estar seca, hace falta activarla previamente. Eso, tengámoslo en cuenta, podría alargar los plazos de fermentación.

Y no hay tres tipos porque la levadura 'royal' no es exactamente levadura: no sirve para hacer pan porque no tiene el organismo vivo.

Agua

La hidratación del pan es fundamental para que sea esponjoso. Debe situarse en un 65% respecto a la harina. Es decir, que necesitamos 650 gramos de agua por cada kilo de harina.

Sal, la justa

Cuidado con la sal porque en realidad el pan lleva muy poca sal. De hecho, el pan que compramos en panaderías tiene su sal regulada por norma europea. La medida es que por cada kilo de harina haya 19 gramos de sal... o menos.

El tiempo se llama fermentación

La fermentación es clave y fermentación tiempo y temperatura. Es básico que nuestra masa panadera descanse, es decir, fermente. Y no es igual todo el año. Es decir, depende de la temperatura del momento. Ahora en invierno, la fermentación conviene que llegue a las 48 horas, mientras que en verano basta con 2 horas. Pero estamos en casa, con la temperatura cálida y controlada, de modo que bastará con unas 4-6 horas.

El horneado

¡Quién tuviera en casa un horno de leña o de piedra! Pero no, la realidad es otra. El resultado no será el mismo, pero un horno doméstico nos va a valer. Eso sí, necesitamos humedad. Expertos panaderos recomiendan meter un pequeño recipiente (apto para el horno) con agua dentro del horno.

En el momento de meter nuestra masa debemos haber precalentado el horno. Es fundamental. Y también lo es hacer cortes sobre el pan (con un cuchillo y la hoja inclinada). Sirven para que salgan los gases carbónicos que nacen durante la cocción.