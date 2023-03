Estas son las mejores cervezas bajas en calorías

La cerveza es una de las bebidas más famosas del mundo. Su origen se remonta a la Antigua Mesopotamia, y en la actualidad, millones de personas la consumen de forma habitual. Existen unas 12.000 marcas de cerveza en el mundo y, si quieres mantenerte en forma y cuidar tu salud pero disfrutas de una buena caña al sol, seguro que te interesa conocer cuál es la que menos engorda.

Cabe destacar que la cerveza no es una bebida especialmente calórica, con una media de 45 Kcal/100ml, una cifra que baja a las 17 Kcal/100ml en el caso de la variedad sin alcohol. ¿A qué se debe, entonces, la famosa "barriga cervecera"? Tal y como explican los expertos, se debe más a un estilo de vida sedentario y a una alimentación no equilibrada. Este aumento de peso no se relaciona exclusivamente con la cerveza, sino más bien con los aperitivos que se suelen tomar como acompañamiento, que suelen tener altos contenidos de grasas saturadas y muchas calorías.

No obstante, dentro de la variedad de cervezas que se pueden encontrar en el mercado español, se observan diferencias entre unas y otras en lo que respecta a su aporte calórico. La Organización de Consumidores y Usuarios llevó a cabo una clasificación de las mejores cervezas del mercado, siguiendo criterios como el grado alcohólico, el contenido de gas o el grado de fermentación. De todas las cervezas analizadas, doce de ellas destacaron por encima del resto. Estas son las birras menos calóricas dentro del ránking de la OCU.

Amstel Original, con 132 kcal

Esta cerveza consiguió 74 puntos en el ránking de la OCU, empatando en el primer puesto con la Mahou Clásica. Esta cerveza neerlandesa mantiene intacta su receta desde 1870. En cuanto a sus kilocalorías, la cerveza Amstel Original tiene 40 kcal por cada 100 mililitros de bebida, un total de 132 kcal por una lata entera. Esto la sitúa como la primera de este ránking pues, entre las cervezas mejor consideradas por la OCU, es la que menos calorías conlleva. La versión clásica de Amstel tiene la misma cantidad de kilocalorías.

Mahou Clásica, con 138,6 kcal

La Mahou Clásica está considerada como la mejor cerveza del mercado según la OCU. Es una de las cervezas más conocidas de nuestro país, de una marca que lleva con nosotros desde 1993. La organización destaca positivamente su procesado y degustación y le otorga cinco estrellas a su ausencia de aditivos, con una puntuación final de 74. Su aporte calórico está muy cerca de su anterior, con 42 kcal por cada 100 ml de Mahou, lo que supone un total de 138,6 kcal por cada lata de 33 centilitros.

Heineken, con 138,6 kcal

La lista llevada a cabo por la OCU también incluye la cerveza Heineken, aunque queda fuera de su top 10, con una puntuación de 64 puntos sobre 100. No obstante, entra dentro de las menos calóricas del ránking, con 42 kilocalorías por cada 100 mililitros de cerveza. En total, por una lata de Heineken, se estarían consumiendo 138,6 kilocalorías.

La menos calórica de las marcas blancas

Entre las cervezas 'low cost', la que menos engorda es la Heifer, fabricada por Alcampo. No es una de las más conocidas ni vendidas entre las de marca blanca, pero su sabor es aceptable para el precio, 25 céntimos. En lo que se refiere a su aporte calórico, solo contiene 125,4 kcal en cada lata, 38 kilocalorías por cada 100 mililitros de bebida.

En segunda posición se encuentran las cervezas de marca blanca de Mercadona. La conocida lata de color verde de la marca Steinburg contiene 135,3 kcal en total, lo que supone 41 kilocalorías por cada 100 mililitros de cerveza.

