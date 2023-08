Cinco comidas fresquitas en cinco minutos para llevar en el táper al trabajo este verano

La cultura del táper en España se vuelve especialmente útil y necesaria durante los meses de verano, cuando en muchos casos la jornada intensiva se prolonga hasta las tres de la tarde, y no da tiempo a regresar a casa a comer. En el centro de la diana gastro 'take away' están las ensaladas fáciles y frescas para llevar al trabajo.

Eso sí, las denominamos ensaladas, pero más allá de mezclum de lechugas clásico podemos elaborarlas con base de patata cocida, o bien con pasta, con arroz, frutas variadas, en formato semi-líquido… Lo importante es planificarnos el menú semanal para llevar en el táper, y pensar en recetas fáciles, fresquitas y rápidas de elaborar que no nos compliquen la vida.

1- Ensalada de legumbres con tomates y atún

Puesto que las legumbres son imprescindibles en el menú semanal, también en verano, podemos prepararlas en su versión fría, para concluir con una receta completa a nivel nutricional.

La elaboración de la ensalada de legumbres con tomates y atún es muy sencilla, y apenas necesitarás los 5 minutos prometidos. Para ello, deberás tener preparado un bote de garbanzos cocidos en conserva, tomates cherry, rabanitos, cebolla morada, atún en conserva, aceite de oliva virgen extra, vinagre de manzana ecológico sin filtrar, sal, pimienta y un toque de limón.

Ensalada de garbanzos Getty Images/iStockphoto

Saca los garbanzos del bote y déjalos escurrir bien. Lava y corta los tomates cherry por la mitad, al igual que los rabanitos. Corta la cebolla en finas tiras. Mezcla en un bol los garbanzos, las verduras y el atún (sin aceite, al natural). Añade sal y pimienta al gusto, remueve y añade el aceite y el vinagre. Métela a la nevera para que cuando vayas a llevártela esté lo más fresquita y apetecible posible.

2- Gazpacho con hierbabuena

El gazpacho es un plato clásico del verano en España, que admite mil y una interpretaciones. En este caso, te proponemos que lo hagas con un cierto toque a hierbabuena, muy digestiva.

Gazpacho Elena Uve / iStock

Coloca en un recipiente de batidora o de robot de cocina 10 tomates raf (de sabor más dulce) pelados, media cebolla dulce, un pimiento verde italiano, medio pepino pelado y en rodajas, un diente de ajo, pan integral, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, unas gotitas de vinagre, sal, comino y tres ramitas de hierbabuena fresca (solo las hojas).

Bate a velocidad máxima la mezcla, hasta que quede una textura semi-líquida que te permita transportarlo sin problema, aunque tengas que tomarlo con cuchara en el trabajo. A continuación, mételo en la nevera para que al día siguiente esté muy fresquito. Una receta fácil de preparar y rápida de consumir, que tiene todos los nutrientes que lo convierten en un plato más que saludable, repleto de vitaminas y fibra.

3- Ensalada de pasta con albahaca y aceitunas

Existen infinidad de tipos de pasta con la que elaborar una ensalada riquísima para llevar en el táper al trabajo. Elige tu favorita, cuécela según indicaciones del fabricante, pero procura hacerlo siempre un poco más al dente de lo normal, para que al mezclarla con todos los ingredientes se mantenga firme.

Existen gran cantidad de variedades de ensalada de pasta Ekilu.com

Una vez tenemos la pasta cocida, añadimos tomates cherry, un pimiento amarillo cortado en pequeños trozos, unas anchoas en aceite, aceitunas negras, un calabacín troceado, unas hojas de albahaca fresca, aceite de oliva virgen extra y un poco de pimienta al gusto. Si lo deseas, puedes añadir media manzana en triángulos finos para darle un toque diferente. Como en los casos anteriores, directo a la nevera para que coja la consistencia deseada y esté bien fresquita para soportar el 'viaje' al puesto de trabajo.

4- Fajitas de pollo con guacamole

Otra receta infalible de verano, y muy sencilla en cuanto a su elaboración, son las fajitas de pollo (o de lo que queramos añadir, porque admiten casi todo). Para prepararlas, ten a mano tortillas integrales de trigo para rellenar.

La base de las fajitas, en este caso, serán unas finas tiras de pollo salpimentadas que saltearemos en primer lugar en una sartén con un poquito de aceite. Reservamos. A continuación, salteamos un pimiento verde, uno rojo, y una cebolla dulce pequeña. Cuando estén listas las verduras incorporamos el pollo y mezclamos bien. Para finalizar, rellenamos las tortillas y las 'cerramos' con ayuda de un palillo para que no se nos desmoronen por el camino. Podemos añadir hojas de lechuga para darle un toque refrescante.

Fajitas con pollo. Imagen de rafasuarezfoto en Pixabay.

En esta ocasión, conviene hacer la receta justo 5 minutos antes de salir para que esté en su punto al ir a comer en el trabajo. Un toque especial como sugerencia es el que hace referencia a añadir, para hacerlas más jugosas, una cucharada de guacamole.

¿Y cómo hago el guacamole? Pon en un envase de batidora un aguacate, media cebolla, dos tomates pelados, sal, el zumo de una lima y tres hojas de cilantro fresco. Bate unos segundos sin llegar a triturarlo del todo. Si decides dejarlo preparado la noche anterior, no olvides colocar el hueso del aguacate en el centro del bol para que no se oxide y no cambie de color ni de sabor.

5- Patatas baby con salsa mojo picón

El colmo de la sencillez, y un alimento muy completo para tu jornada laboral. Para preparar unas patatas baby con salsa de mojo picón, tan sencillo como comprarlas muy pequeñitas y ponerlas a cocer con piel durante unos minutos.

Cuando estén cocidas, pásalas por el grifo de agua fría pero sin quitarles la piel. Añade la salsa mojo picón y pon sal al gusto por encima. si quieres preparar la salsa en casa, necesitarás ajo, pimienta, comino, vinagre, aceite de oliva y sal. Si lo quieres hacer al estilo canario, prepárate a trabajar el mortero. Si no lo consideras imprescindible, un golpe de batidora hasta conseguir un puré ligero con todos los ingredientes y listo.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.