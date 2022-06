Estos son los signos de alerta de que la mantequilla está estropeada

La mantequilla es sin duda uno de los básicos de cocina más usados alrededor del mundo. Ya sea para engrasar la sartén, como ingrediente de repostería, en tostadas o para hacer salsas, es un elemento saludable en cantidades moderadas. Pero hay que estar alerta y saber conservarlo bien, ya que, aunque es un alimento resistente, se puede llegar a estropear.

La mantequilla es un producto lácteo que se obtiene a partir de la nata de la leche, batiéndola hasta el punto de que la grasa se separe del suero. Una vez separados estos dos componentes, obtenemos un producto emulsionado que contiene entre un 80 y un 85% de grasa.

Este alto componente de grasa actúa como una barrera protectora que evita que las bacterias entren en el producto. Sin embargo, también potencia el deterioro del producto. Cuando la mantequilla se expone a la luz, el calor y al oxígeno, la grasa hace que la estructura molecular cambie y, con ella, se altera el sabor, la textura y el color.

Aunque es un lácteo, la mantequilla aguanta mucho más tiempo que la leche. Esto se debe a que contiene mucha menos agua (solo está formada por un 15 o 20% de agua), lo que hace más difícil que las bacterias crezcan en su interior.

Cómo saber si la mantequilla se ha estropeado

A pesar de que este alimento tenga una gran resistencia, no debemos dejar de observar por si aparece moho o alguna señal de que las bacterias han entrado en la mantequilla. Las señales más llamativas de que la mantequilla está estropeada son cambios en el color, la textura y el olor. Aunque lo más probable es que ingerir mantequilla estropeada no cause grandes molestias, el sabor no será agradable. Si el olor o el sabor es más rancio o agrio de lo normal, puede ser que la mantequilla esté ya estropeada y sea el momento de tirarla.

¿Guardar la mantequilla dentro o fuera de la nevera?

En principio, dejar la mantequilla fuera de la nevera puede parecer una buena idea, como se hace con otras grasas como el aceite. Se untaría de una forma más cómoda y no habría que preocuparse de sacarla de la nevera horas antes de empezar una receta de repostería. Pero hay razones para preferir guardar este alimento en la nevera. Algunos estudios señalan que es la mejor opción de conservación posible, como esta investigación en la que se comprobó que, mientras que las muestras de mantequilla almacenadas a 35 grados solo aguantaron 0,58 meses, las conservadas a 10ºC aguantaron en buenas condiciones 21,94 meses.

La principal conclusión que podemos sacar es que, aunque la mantequilla aguante mejor fuera de la nevera que otros productos lácteos, sí es cierto que se conserva mucho mejor dentro del frigorífico. Si aun así decidimos conservarla a temperatura ambiente, lo mejor es mantenerla en un envase cerrado o cubierto, de forma que quede protegida del calor, la luz y el oxígeno.