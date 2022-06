Así es el nugget más grande del mundo: pesa 20 kg y es 100 veces más grande que uno normal

No podemos resistirnos a comernos casi de un bocado esas pequeñas piezas de pollo empanado cuando las tenemos delante, y es que los nuggets se han convertido en uno de los entrantes más populares cuando nos apetece comida rápida.

Seguro que nuggets has visto -y has comido- muchos, aunque ninguno de esta envergadura. A pesar de que habitualmente los nuggets se identifican por ser un pedazo pequeño de pollo que permite comerlo casi de un bocado, no es el caso de este pedazo de pollo cocinado por los finalistas de MasterChef Estados Unidos, Nick DiGiovanni y Lynn Davis.

DiGiovanni y Davis han batido el récord al nugget más grande del mundo con una pieza aproximadamente 115 veces más grande que un nugget de pollo promedio. Para elaborar esta pieza, que pesa 20 kg, se han utilizado casi 20 kilos de pollo molido y casi otros 20 de huevos, más 8 huevos adicionales para el rebozado.

Además, para elaborar el nugget más grande del mundo, se han utilizado también 40 rebanadas de pan, tres cuartos de taza de cebolla en polvo, tres cuartos de taza de ajo en polvo, media taza de sal y media de pimienta.

Problemas logísticos

Si manipular esa cantidad de ingredientes no es tarea fácil ya de por sí, una vez creado el nugget más grande del mundo, buscar la manera de hornear semejante pieza fue el mayor de los retos.

Según DiGiovanni, las pruebas en un horno doméstico se extendieron hasta 12 horas, por lo que tuvieron que mover la pieza elaborada a base de pollo para hornearla en una instalación comercial donde pudiese cocinarse de una manera rápida y uniforme.

Hasta allí se trasladó el juez de Guinness World Records para corroborar y certificar la pieza como le nugget más grande del mundo, que finalmente se dividió en porciones más manejables y se repartió entre familiares y amigos.