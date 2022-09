Este es el vino rosado que encanta a los famosos y que Elton John citó en una canción

Si se le pregunta a un portugués por una marca de vino rosado, seguramente mencionará el Mateus Rosé. La historia de este vino fabricado en Portugal se remonta a 1942, cuando Fernando van Zeller Guedes creó un concepto completamente nuevo. Un rosado de fuerte personalidad y sabor único, refrescante, espumoso y muy versátil. Pero probablemente lo más reconocible de este alcohol es su botella.

La forma de esta característica botella, chata y baja, resaltaba entre el resto de vinos con envases altos clásicos. La fuente de inspiración para el diseño fueron las petacas que usaban los soldados en la Primera Guerra Mundial, creando una forma que se convirtió en un icono.

Antigua botella de Mateus Rosé Mateus Rosé

80 años después de su creación, este vino ha llegado a más de 120 países, pasando por las manos más conocidas de cada uno de ellos. En su canción 'Social Disease', Elton John cantó "I get juiced on Mateus and just hang loose". Incluso la propia reina Isabel II de Inglaterra solía pedir Mateus Rosé como acompañamiento de sus cenas en el hotel Savoy.

A lo largo de los años otras muchas figuras públicas se rindieron a este vino: Jimi Hendrix, Nubar Gulbenkian, Danny Bianchflower (capitán del Tottenham F.C.), Amália Rodrigues… Muchos fueron retratados, aparecieron sonrientes y despreocupados, bebiendo una copa de Mateus. Se cuenta que este vino incluso se encontraba entre las bebidas alcohólicas que se almacenaban en los sótanos de los palacios de Saddam Hussein.

Jimi Hendrix bebiendo Mateus Rosé junto a Kathy Etchingham Cedida por Mateus Rosé

Un frizzante popular y de calidad

El esmerado proceso de producción del Mateus Rosé es clave para comprender su éxito. La vinificación sigue el método tradicional de los vinos blancos y la fermentación se realiza lentamente, sin pieles, en depósitos de acero inoxidable a 16ºC de temperatura controlada. Todo el proceso se lleva a cabo con sumo cuidado, de modo que siempre se garantice el estilo, el color y la frescura propias de Mateus

La clave del sabor del Mateus Rosé Original reside, no solo en su cuidado proceso de producción, sino también en las distintas variedades de uvas rojas de Portugal que se utilizan: Baga, Rufete, Tinta Barroca y Touriga Franca.

Este rosado es el vino ideal para un aperitivo, aunque pueda acompañar casi en cualquier momento del día. Mateus Rosé marida bien con comidas ligeras, varios tipos de pescado y mariscos, carnes blancas, ensaladas... Sus características únicas lo hacen ideal también con pastas y otras cocinas italianas y para acompañar varios estilos de cocina oriental: china, japonesa, vietnamita y tailandés.

