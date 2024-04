Este es el error que cometes al ubicar la freidora de aire en tu cocina: es más peligroso de lo que crees

La freidora de aire ha llegado a las cocinas de España para quedarse. Este electrodoméstico se ha convertido en el favorito de muchas personas para preparar cada día sus comidas. Su mayor ventaja es la reducción de aceite con el que se preparan los alimentos y que, por tanto, los hace más saludables. Además, la oferta de recetas es cada vez mejor, y aunque todavía tiene el inconveniente de que existen algunos alimentos que es mejor no preparar en airfryer, son muchos los platos que cada día puede llegar a ofrecer, desde carnes y pescados, verduras y patatas crujientes, hasta, incluso, cocer huevos.

Pese a las grandes dudas que nos pueden surgir al hacernos con un electrodoméstico tan reciente como la freidora de aire, su uso es accesible y sencillo. Cada modelo cuenta con su programación y sus manuales intuitivos, en eso no hay fallo. Sin embargo, sí que hay un error muy común que a pese a estar advertido en las instrucciones, puedes que no hayas prestado mucha atención y esté haciéndolo mal. Aunque esto no repercute en tu comida, sí que se considera un riesgo potencial para la seguridad de tu cocina.

Este es el mejor lugar para colocar la freidora de aire

Es posible que tengas mal colocada tu freidora de aire y no lo sepas. Este electrodoméstico funciona gracias a que genera aire caliente con el que es capaz de preparar y cocer alimentos. En su fabricación cuenta con unas rejillas por la que debe ir liberando ese aire con el fin de evitar el sobrecalentamiento dentro del aparato. Es por ello que debemos evitar tapone el conducto por el que hay ventilación.

A menudo, las freidoras de aire se ven ubicadas junto a una esquina de la cocina, rodeada de paredes, de las cuales no se retiran lo suficiente para dejarla ventilar correctamente. Si una airfryer se encuentra en modo cocción cerca de una pared, el riesgo de que el aire caliente regrese al aparato es alto, pudiendo llegar a estropear el electrodoméstico y generar humo que ponga en riesgo nuestra salud respiratorio e incluso un incendio en nuestra cocina.

¿Cuál es la distancia que necesita?

Los fabricantes recomiendan al menos una distancia mínima de 15 centímetros de la parede Getty Images/iStockphoto

Es por ello, que los fabricantes de la freidora de aire recomiendan al menos una distancia mínima de 15 centímetros. Con esta separación, el electrodoméstico no se sobrecalentará y evitarás que se dañen las primeras capas como la pintura y otros materiales.

Además, es igual de importante que la base donde está colocada la freidora de aire sea plana y resistente al calor para evitar también un mal funcionamiento. Utilizar una gran cantidad de aceite o no prestarle, como en cualquier cocinado, atención a los alimentos que están en la cocción podría también en riesgo al aparato y por ende a tu salud.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.