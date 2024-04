'Airfryers': las opciones más económicas y eficientes que puedes comprar desde 60 euros

Sí, las freidoras de aire pueden transformar la forma de disfrutar de la comida. Estos dispositivos utilizan una tecnología que permite cocinar los alimentos mediante un flujo de aire caliente potente, reduciendo el uso de aceite. Esto no solo ayuda a preparar recetas más saludables, sino que también permite disfrutar de tus platos fritos favoritos con menos calorías y grasas, ya sean unas patatas o unas alitas de pollo. Y, no, no sacrificar el sabor.

Entre las opciones más atractivas en el mercado, encontramos airfryers que combinan eficiencia, tecnología y diseño sin comprometer la calidad ni disparar el precio. Además, son modelos diseñados para ser intuitivas y fáciles de usar, convirtiéndose así en un imprescindible en numerosos hogares de España, ya que ofrece una cocina rápida y saludable para superar la semana sin incidentes.

Si tú aún no tienes la tuya o quieres renovarla, atento: te acercamos una selección de freidoras de aire que destacan por su relación calidad-precio. Estos modelos han sido elegidos cuidadosamente para ofrecerte la mejor experiencia sin que tu bolsillo se resienta. ¿Te animas a descubrir cuáles son nuestras opciones favoritas?

Cecotec Cecofry Compact

La Cecofry Compact Rapid, de Cecotec. Cecotec

El modelo Cecotec Cecofry Compact es un excelente punto de partida si buscas un modelo funcional y compacto. Con su capacidad de 1.5 litros, es ideal para cocinas pequeñas o para quienes viven solos. Una virtud que puede ser un inconveniente si se quiere preparar grandes cantidades de comida. Destaca por su facilidad de uso y por su precio asequible, cuesta 60 euros, lo que la hace muy accesible.

Mi Smart Air Fryer de Xiaomi

Esta freidora de aire también sirve para descongelar alimentos y hacer yogures. Blanca Uson Garcia

La freidora de aire de Xiaomi ofrece una experiencia avanzada: tiene una capacidad de 3.5 litros, se puede controlar a través del teléfono móvil y nos permite acceder a programas predeterminados desde su pantalla OLED. Con un precio alrededor de los 60 euros, es una opción valorable por su conectividad y funciones inteligentes.

Princess 182020 XL

Es de gran ayuda para preparar recetas ricas pero con menos calorías. Amazon

Optar por la Princess 182020 XL significa elegir capacidad y potencia. Con un volumen de 3.2 litros, esta freidora es ideal para familias numerosas o para quienes necesitan preparar grandes cantidades de comida. Su coste de aproximadamente 50 euros la posiciona como una alternativa interesante, ofreciendo un buen equilibrio entre precio y funcionalidad. Además, su diseño moderno se adapta bien a cualquier tipo de cocina. Sin embargo, su tamaño más grande puede requerir más espacio de almacenamiento, lo cual es importante tener en cuenta.

Proscenic T21

Este modelo cuenta con función de mantener caliente la comida. Amazon

El modelo Proscenic T21 no solo es práctico, sino también innovador. Compatible con Alexa y Google Assistant, permite que lo controles mediante comandos de voz, facilitando aún más su uso. Por unos 110 euros, ofrece características de modelos premium como recetas en la aplicación y personalización de programas. Aunque es un precio algo elevado, las características inteligentes justifican la inversión. El único inconveniente podría ser que requiere cierta curva de aprendizaje para aprovechar todas sus funciones avanzadas.

Cosori Pro Chef Edition

Cosori de 4,7 litros. Amazon

Finalmente, el Cosori ‎CAF-L501 se destaca por su diseño elegante y su eficiencia energética. Con un precio cercano a los 122 euros, este modelo ofrece una capacidad de 5 litros y controles intuitivos que facilitan su uso diario. Es perfecto para quienes buscan eficiencia y estilo en un solo producto. Aunque su precio puede ser un poco superior a otros modelos básicos, su desempeño y características adicionales, como preajustes de cocción y pantalla táctil lo hacen valioso para el usuario moderno. Como desventaja, su diseño más sofisticado puede implicar una mayor inversión inicial.

