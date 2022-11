El poste clásico neoyorquino que ahora puedes comer en Barcelona

Pocas cosas mejores que viajar con el estómago a través de las comidas de diferentes países y culturas. De los platos más exquisitos a la comida callejera, pasando por aquellos postres que no podemos perdernos para llevarnos un recuerdo dulce de cada ciudad.

Si has viajado a Nueva York seguramente te hayas comido algún waffle callejero, beagles o hamburguesas, aunque si has recorrido Manhattan en los últimos tiempos, te habrá sorprendido el postre de moda de la ciudad: el New York Roll.

Si pensaba que el curapan era el inventazo de la temporada, espérate a conocer estos crusanaes redondos rellenos y decorados típicos de la ciudad estadounidense y que ahora puedes comer en Barcelona.

Un postre neoyorkino frente a la Sagrada Familia

Frente a la Sagrada Familia de Barcelona BO&MIE, una panadería y pastelería que ha traído a la ciudad condal estos dulces neoyorkinos que están para chuparse los dedos.

Elaborados con productos 100% caseros y de máxima calidad, esta pastelería está dirigido por el chef Nicolas Wickart y un equipo compuesto de pasteleros de todo el mundo que han tenido experiencias previas en los establecimientos parisinos más prestigiosos.

Aunque nos cueste identificar estas piezas redondas como cruasanes, en cuanto tenemos una entre las manos descubrimos que el olor y el sabor es como uno de estos productos típicos de bollería recién salido del horno.

¿Qué hace especial a los New York Roll? Que además de la masa de cruasan, se rellenan con diferentes tipos de cremas en su interior y se decora con toppings.

En BO&MIE Barcelona podemos encontrar opciones tan deliciosas como el roll relleno de nata de vainilla de Madagascar, cubierto con chocolate y almendra, o el relleno de nata de pistacho y decorado con granitos de pistacho. ¡Una delicia!

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.