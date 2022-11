Dabiz Muñoz, quien ha renovado por segundo año consecutivo su título como mejor cocinero del mundo en los The Best Chef Awards, no olvida sus raíces, por lo que aprovecha cada ocasión que puede para tirar flores a Abraham García, su maestro y amigo.

Entre las paredes de Viridiana, el restaurante de Abraham García, un joven Muñoz comenzó a hacer sus pinitos en el mundo de la gastronomía. Según el chef de DiverXO, entre las paredes de este restaurante aprendió la pasión por el oficio.

El pasado 21 de marzo, Dabiz Muñoz compartía una instantánea donde aprovechaba de nuevo la oportunidad para mostrar públicamente su afecto al que fuese su maestro, asegurando que es el mejor chef del mundo. En una publicación donde se puede ver a Abraham García con su clásico sombrero y a Dabiz Muñoz con su inconfundible cresta, el chef confiesa: "El mejor cocinero del mundo sale en esta foto… y lleva sombrero".

García ha aprovechado una entrevista en Cadena Ser para anunciar la fecha límite de cierre del mítico Viridiana después de más de 40 años, asegurando que lleva tiempo penado en jubilarse, y que si no lo ha hecho aún ha sido porque no ha encontrado una buena oferta de traspaso.

Con el objetivo en abril

El cocinero ha asegurado ante los micrófonos de Cadena Ser que se ha fijado la fecha máxima de cierre el 24 de abril. ¿Por qué? Porque es el día de su 73 cumpleaños, aunque bromea asegurando que añora que su madre no se hubiese adelantado diez días y hubiese dado a luz el 14 de abril, aniversario del comienzo de la II República.

Durante la entrevista, García, "republicano convicto", ha asegurado que cada año descorcha una botella de champagne para celebrar, mismo ritual que repetirá el día que cierre definitivamente el restaurante: "Así acabaré, para que no me entre un ramalazo de nostalgia. No creo que vaya más allá del 24 de abril. Son demasiados años con la cabeza enharinada. Este año pienso colgar las sartenes".

