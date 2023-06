Diferencias entre saludable vs. eco: no los confundamos

Entender y diferenciar entre productos ecológicos y saludables (que son términos independientes pero que también pueden coincidir en un mismo alimento), hay que empezar por la propia definición. Los productos eco son aquellos en los que en su producción tradicional y sostenible no se han utilizado sustancias químicas como fertilizantes o pesticidas, ni tampoco medicamentos, respetando así los recursos naturales y el bienestar animal.

Por lo que respecta al segundo término, los alimentos saludables serían aquéllos beneficiosos para la salud debido a su aporte al organismo de las vitaminas, minerales y nutrientes necesarios.

Podemos decir, entonces, que la diferencia principal está en que los productos ecológicos ponen foco en la producción con el objetivo de respetar los ciclos de la naturaleza y proteger el medioambiente, mientras que los llamados saludables se centran en el individuo como tal, y su bienestar.

Alimentos ecológicos y saludables

Partiendo de la premisa de que son conceptos diferentes (no excluyentes entre sí) Ignacio Moreno, executive chef de Six Senses Ibiza, explica a 20minutos "lo eco está asociado a un menor riesgo de contraer ciertas enfermedades ocasionadas por el uso de pesticidas. A pesar de ello, eso no significa que ciertos productos ecológicos sean bajos en colesterol, grasas o sal, perjudiciales para la salud".

El cultivo ecológico busca el respeto por el medio ambiente iStock

Para ayudarnos a entender mejor las diferencias entre ambos conceptos, entrevistamos a Oriol Urrutia, co-editor de Bio Eco Actual, especializado en alimentación ecológica. "Los alimentos ecológicos contienen menos aditivos, ningún edulcorante, colorante, estabilizante ni conservante. Tampoco pueden incluir glutamato añadido como potenciador del sabor, grasas hidrogenadas ni pesticidas".

Por lo que respecta al modo de producción de los productos ecológicos, "el proceso que llevan contribuye a mejorar la fertilidad natural del suelo, reduciendo la contaminación del agua", explica Urrutia. "Asumiendo entonces que un producto ecológico siempre será mejor para el medio ambiente y para nuestra salud que su análogo producido de forma convencional (no ecológica), hay que tener claro que no todos los productos eco son de por sí saludables. Por ejemplo, no lo será si incluye en su formulación un 40% de azúcares. Un croissant relleno de chocolate, por muy ecológico que sea, nunca será saludable", afirma el experto.

Un sello orgánico garantiza que el cultivo ha eliminado los pesticidas iStockphoto

La conclusión podría deducirse en forma de aconsejar la ingesta de alimentos ecológicos, que eliminan ciertas sustancias 'extra' nocivas para nuestra salud, pero basándonos siempre en la pirámide alimenticia y las necesidades nutricionales particulares de cada persona.

'Eco' no es sólo la agricultura

Queda claro, pues, que los valores nutricionales de un alimento no los determinan si es ecológico o no. Margarita Arjona, de Healing Planet, consultora especializada en sostenibilidad, pone algunos ejemplos incontestables: "Podemos consumir patatas de cultivo ecológico que tienen los mismos hidratos de carbono que el resto. Eso sí, hay numerosos estudios científicos que avalan que las verduras de cultivo ecológico mantienen niveles más altos de vitaminas, minerales, enzimas, etc".

Numerosos estudios avalan que las verduras ecológicas conservan mejores valores nutricionales iStockphoto

Hasta aquí lo que se refiere a la agricultura. Pero, ¿qué pasa con la ganadería? "Se aplica el mismo concepto. Un cerdo ibérico ecológico también contiene grasas y los demás nutrientes. Sin embargo, en este caso tendremos la garantía de que su alimentación ha estado basada en la normativa europea para obtener esa certificación. Si comemos a diario grasas animales, aunque sean de origen ecológico, acabaremos teniendo algún problema de salud relacionado con el colesterol, por ejemplo", explica Margarita Arjona.

La ganadería también puede tener certificación ecológica Getty Images

¿Es lo mismo 'eco' que 'bio'?

El método de producción agrícola ecológica tiene como premisa obtener alimentos a través de procesos naturales, con un bajo impacto medioambiental, el uso responsable de los recursos y la energía, preservando la fertilidad del suelo y la biodiversidad.

Este tipo de producción dispone de una serie de parámetros perfectamente legislados a nivel europeo. Como añade Oriol Urrutia, "la legislación europea protege en el etiquetado alimentario y da equivalencia a los términos 'ecológico', 'eco', 'biológico', 'bio' y 'orgánico'. Estos cinco términos quieren decir lo mismo. Es por ello que un buen número de marcas con producto no ecológico ha tenido que eliminar de sus claims comerciales estas denominaciones".

Un paso más allá

Pero más allá de adquirir los productos de nuestra cesta de la compra de manera responsable y saludable, es necesario que el resto de elementos de la cadena se base, lo más posible, en la sostenibilidad, un término profundamente relacionado con la ecología y la salud.

Desde la firma de electrodomésticos sostenibles Grundig, por ejemplo, apuestan por materiales reciclados para ayudar a reducir el problema de los residuos plásticos o el uso de compuestos biológicos, para contribuir en la lucha contra el cambio climático. De hecho, los frigoríficos introducen materiales biológicos como las cubiertas de los ventiladores fabricadas con caña de azúcar y las bandejas para huevos elaboradas a base de cáscaras de huevo.

La sostenibilidad no se limita a la premisa de consumir menos energía y recursos, se trata también de desechar menos. Es por tanto muy importante tener un consumo más responsable tanto en la alimentación como en la adopción de soluciones sostenibles que nos ayuden a llevar un estilo de vida saludable.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.