Por qué nunca deberías limpiar las fresas únicamente con agua

Detectan un nuevo envío de fresas con hepatitis A procedentes de Marruecos. Se trata del segundo caso detectado en tan solo nueve días, por lo que organización ha reclamado que "se garantice la seguridad alimentaria". Lo cierto es que seguimos en temporada de fresas, una de las frutas más buscadas en los supermercados de España y consumidas por estas fechas, y no es de extrañar porque que ya sea solas, con nata, con azúcar, en batido, en un bol con yogur o incluso en tarta, siempre es la mejor elección.

A menudo nos pasa que, a pesar de tratarse de ingredientes y alimentos que manipulamos casi a diario, algo hacemos mal. Y en el caso de las fresas el error está a la hora de limpiarlas, tanto en el momento como en la manera de hacerlo.

Según declara a Insider Andrea Mathis, dietista-nutricionista y propietaria de Beautiful Eats & Things, "la mayoría de las personas no se dan cuenta de que las fresas tienen capacidades similares a las de una esponja, lo que significa que pueden absorber pesticidas y bacterias fácilmente". Entonces, ¿cómo debemos lavar las fresas? He aquí la respuesta.

Vinagre y sal, los mejores aliados para lavar las fresas

Para evitar ingerir los pesticidas que puedan haber absorbido las fresas debemos lavarlas a fondo antes de consumirlas, y no, no basta con ponerlas debajo del grifo. Para ello, lo mejor es, o bien lavarlas con vinagre o bien con sal, y te contamos cómo.

Limpiar las fresas con vinagre no te va a llevar más de cinco minutos, y las comerás con la seguridad de que están limpias de verdad. Para ello, llena un bol con agua y vinagre con una proporción de cuatro partes de agua por una de vinagre y sumerge las fresas unos cinco minutos. Una vez haya pasado este tiempo, lava las fresas con agua fría y sécalas con un papel o un paño de cocina.

¿Fácil, no? Pues si prefieres limpiar las fresas con sal en lugar de vinagre, el proceso es similar, solo que además de pesticidas, también se eliminarán las posibles larvas de moscas o gusanos que pueda tener la fruta.

Para ello, basta con mezclar una proporción de ocho tazas de agua tibia con dos cucharadas y media de sal en un bol. Deja que el agua se enfríe mientras se disuelve la sal baña las fresas en la mezcla durante unos cinco minutos. Enjuágalas y sécalas antes de consumir.

Beneficios de comer fresas y propiedades

Compuestas principalmente por agua, casi en un 90%, este alimento contiene una importante cantidad de hidratos de carbono (7%), principalmente en forma de fructosa, xilitol y glucosa. Por tanto, su consumo es idóneo en dietas de adelgazamiento al destacar también su aporte de fibra (2,2%), que regula el tránsito intestinal y favorece los procesos digestivos.

Sin embargo, lo que seguramente no sabías es que contiene más vitamina C que una naranja. Tanto es así que una ración de 150 g de fresas contiene aproximadamente 86 mg de vitamina C, "mientras que una naranja de 225 g contiene 82 mg", detalla la FEN. En cualquier caso, su consumo supera la cantidad de vitamina C diaria recomendada para personas adultas.

Gracias a este aporte vitamínico, las fresas tienen potentes propiedades antioxidantes que "bloquean el efecto dañino que nos producen los radicales libres", destacan en el portal de dietistas-nutricionistas, Alimmenta, implicados en los procesos de envejecimiento y muerte celular.

Por otra parte, las fresas poseen ácidos orgánicos destacados como "el ácido cítrico, ácido málico, oxálico", y también "pequeñas cantidades de ácido salicílico", especifica la FEN. Asimismo, los flavonoides, responsables de su color, hacen que sea una de las frutas con más capacidad antioxidante para proteger a las células del estrés oxidativo.

