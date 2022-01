Probamos el chorizo vegano que promete estar tan rico como el tradicional

Por lo visto el 23 de enero en algunas localidades se celebra el ‘Día del Chorizo’ Una fiesta a la que, por supuesto, nos apuntamos encantados. ¿Cómo lo celebramos? Pues comiendo chorizo, claro. Aunque uno muy especial. Tanto que, técnicamente, no es ni chorizo porque entre sus ingredientes no hay carne.

Se trata de la última novedad de Heura, una marca que se ha vuelto muy conocida en el segmento de la llamada carne vegetal gracias a sus productos que se plantean como una alternativa al pollo. De hecho, ellos mismo ya no se definen como una alternativa a la carne, sino como los sucesores de la carne.

Pero vamos a dejar para otro día esa parte del debate. También la recurrente pregunta de por qué los productos veganos imitan en forma, nombre e incluso sabor a los productos de proteína animal. Es algo mil veces explicado.

Aquí lo interesante es probar este nuevo chorizo y descubrir si, como en la campaña de presentación lanzada por la marca, resulta imposible distinguirlo del tradicional elaborado con cerdo.

Así sabe el chorizo vegano

Como el resto de productos de Heura se vende congelado y se cocina directamente así. Unos 6 minutos en sartén con un poco de aceite dándole vueltas cada minuto, según las instrucciones de preparación. Por supuesto, también se puede hacer en plancha o barbacoa.

De aspecto más parecido a una chistorra que a un chorizo, el aroma en el cocinado es potente. Hay cierto toque ahumado que recuerda, efectivamente, a una barbacoa. Para los que se pregunten por la lista de ingredientes, es bastante larga e incluye proteína de soja, aceite de oliva, aceite de karité (pinera vez que lo vemos en un alimento) y aromas, entre otras cosas.

El aspecto y textura al corte está muy bien conseguidos. El primer bocado deja dos impresiones: efectivamente da el pego y costaría distinguirlo de un chorizo normal y, lo que es más importante, está rico.

Sorprende que no sea picante ni tenga un sabor de pimentón pronunciado, dos trucos muy útiles para hacer que casi cualquier cosa sepa similar al chorizo. De todos modos, un toque de picante no le sentaría nada mal. Seguro que ya lo tienen pensado para próximas versiones, como ocurre con su amplia gama de pollo vegetal.

Entre pan y pan resulta todavía más convincente. En realidad es lo que ocurre con muchos de estos productos de carne vegetal: en salsa o combinados con otros ingredientes es cuando realmente más consiguen parecer carne. Suponiendo que ese sea el objetivo, claro.

Nos parece una alternativa rica para quienes tengan antojo de chorizo, pero hayan decidido no comer carne o comer menos. Esa es la idea. No entraremos en si es más sostenible (lo es, por lo que suele implicar la producción industrial de la mayoría de la carne de cerdo) o más saludable, porque no somos nutricionistas.

En cualquier caso, nunca está de más recordar que quienes quieran comer sano y vegetal, lo suyo son unas alubias o unas alcachofas. No un chorizo, por muy vegetal y vegano que sea.