Chicote desvela cuál es el plato típico de los restaurantes chinos que nunca encontrarías en el país asiático

Ya sabemos que además de ser un fiera entre fogones, Alberto Chicote también se desenvuelve como pez en el agua delante de las cámaras. Primero como jurado de Top Chef, luego como presentador de Pesadilla en la Cocina, en ¿Te lo vas a comer?...

Nadie sabe hacer crítica gastronómica en televisión como lo hace el chef madrileño, y es que Chicote no duda en meterse en las cocinas más inhóspitas o enfrentarse a los platos más sospechosos.

En ¿Te lo vas a comer?, el programa que Chicote conduce en La Sexta, el chef expone la otra parte de la gastronomía: desde cocinas insalubres, restaurantes fantasmas o platos que no son lo que prometen.

En el capítulo dedicado a la comida china, el chef junto con Dawei Ding, fundador de China FM, analizan hasta qué punto lo que habitualmente nos venden como comida china lo es.

El plato que jamás encontrarías en China

Si pensamos en comida china, no podemos dejar de mencionar el arroz tres delicias, los rollitos de primavera, la ternera con bambú y setas, el cerdo agridulce o el pan de gambas.

"Todos los chinos tienen pan de gamba", asegura Chicote preguntando si se trata de un plato que allí se come siempre, a lo que Ding asegura rotundamente que no. "No por favor, eso no lo vas a encontrar en ningún restaurante de China. Te vas a Pekín, a Shanghai... no vas a encontrar ningún sitio que sirva esto", confiesa Dawei Ding señalando una bolsa de pan de gamba.

Ante las declaraciones del periodista chino, Chicote asegura haberse quedado "de piedra", por lo que continúa desempaquetando supuestos platos típicos de la gastronomía china para desvelar si verdaderamente su origen está en el país asiático.

En el caso de los rollitos de primavera, Ding asegura que en China son más pequeños mientras Chicote no deja de sacar otros platos 'típicos' de un menú chino: arroz tres delicias, cerdo agridulce y ternera con bambú y setas.

Cuando el presentador le pregunta al periodista cuántos menús como este se ha comido en su país de origen, Ding asegura que ninguna. "Esto es comida adaptada para los españoles", asegura el fundador y CEO de China FM.

"Tú imagínate que un restaurante chino de España se va a China y ofrece esto", le propone Chicote a Dawei Ding, a lo que él responde que "no sabe si podría ganarse la vida".

