Abre en el centro de Madrid la tienda de tartas de queso que triunfa entre los jugadores del Real Madrid

Si eres de esos que serían capaces de dejarlo todo por una buena porción de la mejor tarta de queso seguro que este nombre te suena: Álex Cordobés. Puede ser que dediques tu tiempo libre a ser catador no oficial de tartas de queso y vayamos saltando por la geografía del mundo probando las diferentes versiones de este postre. Y si eso es así, no tenemos duda de que ya le has hincado el diente a esta tarta que triunfa en el vestuario del Real Madrid.

El pasado mes de abril, Álex Cordobés le confesaba a 20minutos que su pasión por la repostería se fraguó desde niño, cuando veraneaba en el pueblo de su abuela, cerca de Manchester, pero no fue hasta unos meses antes de la pandemia que el ahora repostero le dio rienda suelta a su pasión elaborando tartas que daba a probar a sus amigos. Este improvisado marketing que hizo Cordobés, pronto dio sus frutos y los mensajes privados de Instagram empezaron a sucederse preguntándole dónde podían comprar esta espectacular tarta.

Cordobés asegura que en aquel momento su éxito se basó en dos pilares: el primero, en que no había tiendas especializadas solo en tartas de queso, y el segundo, en la calidad.

Una clientela VIP

Desde que se aventurase en el fascinante mundo de las tartas allá por el verano de 2019, la popularidad de las tartas de este reciente repostero no paró de crecer, hasta que desembocó en una tienda que lleva su nombre en el Centro Comercial Burgocentro, en Las Rozas (Madrid).

Ahora, Cordobés ha abierto una nueva tienda en el número 60 de la céntrica calle Velázquez de Madrid donde continuar vendiendo sus espectaculares elaboraciones, donde sus tres especialidades son la tradicional, la de chocolate blanco belga y la de chocolate belga.

La popularidad de Cordobés no para de crecer, aunque desde sus comienzos hemos visto a todo tipo de personalidades sucumbir a los encantos de sus tartas con caras reconocidas al nivel de Álvaro Arbeloa o Lucas Vázquez: "Lo del Real Madrid es para flipar. Lucas Vázquez, Álvaro Arbeloa… Impresiona", asegura Álex orgulloso de hasta dónde han llegado sus tartas.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.