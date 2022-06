Monosandwichera: así es el invento de Amazon (¡de 18 euros!) para que no tengamos que renunciar a nada en la cocina

Los gadgets culinarios son nuestra perdición... ¡pero también nuestra salvación! A pesar de que somos firmes defensores de la cocina tradicional, no podemos negar que hay inventos foodie que nos han facilitado la elaboración de ciertas recetas. Los robots de cocina, por ejemplo, se han convertido en unos indispensables para preparar recetas completas o para aligerar procesos. Claro que no hace falta pensar en dispositivos que requieren de una inversión tan elevada. Las planchas de asar o las sandwicheras son otros de los fundamentales que cuestan menos que los anteriormente mencionados. Claro que no siempre encontramos los modelos con el tamaño adecuado: en diseños familiares o para dos personas no tenemos ningún problema, pero ¿qué ocurre si vivimos solos o si no tenemos problemas de espacio en esta estancia?

En estos casos, renunciar a un delicioso sándwich no es una opción. Esta elaboración, además de ser una perfecta embajadora de la cocina de aprovechamiento, es ideal para solucionar cualquier cena o un segundo plato rápido. Con ella podemos dar salida a las sobras entre pan y pan o saborear un manjar sin tener que recurrir a una barra. Aunque no tenemos por qué tostarlo o comerlo en caliente, el toque de la sandwichera es el definitivo para disfrutar de esta receta. ¡Y en 20deCompras tenemos una solución en formato individual! Se trata de la sandwichera de Urban Society, con capacidad para preparar un único bocadillo, lo que nos evita tener que apostar por modelos más grandes y malgastar energía en calentarlos y limpiarlos. ¿Lo mejor de todo? ¡Cuesta menos de 20 euros!

Esta sandwichera es monodosis. Amazon

No solo de un diseño ideal vive esta sandwichera, tiene otras prestaciones que conviene tener muy en cuenta a la hora de estudiar si nos compensa invertir en este modelo pensado para un solo usuario (¡o perfecto para las cocinas más pequeñas!). Quizá este es, desde nuestro punto de vista, su aspecto más interesante: mientras que la mayoría de los modelos del mercado siempre ofrece placas dobles, este apuesta por la unidad para que, sin renunciar a nuestro sándwich, podamos hacerle un hueco en cualquier armario.

También cabe destacar que las placas que incluye son antiadherentes, para asegurar que nuestro bocadillo sale siempre intacto y listo para disfrutar; que es muy fácil de limpiar; y que incluye un indicador de luz de encendido y listo para que no tengamos que estar abriendo la sandwichera para intentar que el resultado no se tueste más de lo deseado.

