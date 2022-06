Qué tiene la 'airfryer' doble de Cecotec para ser la favorita: del precio (¡con rebaja!) a las prestaciones

Es la primera vez que nos pasa, ¡pero necesitamos otra! Hasta ahora nunca un electrodoméstico, salvo el lavavajillas después de una comilona con amigos o familia, nos había parecido que se nos quedase corto; pero con la llegada de las airfryer, ¡nunca es suficiente! De patatas fritas a alitas de pollo en su versión crujiente más saludable, no hay alimento que no gane sabor y textura en estos gadgets de los que podemos decir, sin duda, que ya son los reyes de la cocina y que, pese a quien le pese, han conseguido desbancar a los robots de cocina en el ranking de más vendidos. Por eso, cuando se trata de ellas, siempre queremos más.

Pero, tener dos modelos, la verdad nos parece abusivo; y, además, no tenemos tanto espacio en la cocina como para hacer esta apuesta. Aunque, quizá, sí... ¿has oído hablar de la freidora sin aceite doble que ha revolucionado el catálogo de Cecotec? Junto con su renovado servicio de asistencia técnica tras la venta, la Cecofry Advance Double es otra de las novedades de la marca que conviene no perder de vista. Y menos ahora que han decidido rebajarla un 39% para que puedas llevarte a un precio mucho más asequible a casa. ¿Quieres descubrir, además de doble ración de patatas fritas, todo lo que puede hacer por ti?

Cecofry Advance Double. Cecotec

Lo que más nos gusta

No solo de la doble cesta vive lo nuevo en airfryers de Cecotec, aunque, todo sea dicho, ¡es la prestación estrella! Sin embargo, si no contase, además, con su potencia de 2850 vatios para cocinar una gran variedad de alimentos de forma rápida, sencilla y saludable no sería un gadget tan deseado por los cocinillas. Algo similar ocurre con su termostato: gracias a él se puede regular la temperatura entre 80 y 200 grados para sacar adelante tantas recetas como deseemos con la calidad (¡y el resultado!) esperados.

¿Y de los ajustes ideales qué nos dices? Esta prestación permite olvidarse de controlar tiempos y temperaturas a través del modo cocina fácil: incluye seis modos preconfigurados que establecen el tiempo y la temperatura necesarios (y de forma automática) para cocinar distintos tipos de alimentos. Además, se pueden preparar dos recetas a la vez ya que sus modos son independientes en cada una de las cubetas, o se puede utilizar una sola cubeta cuando no se necesite preparar gran cantidad de alimentos.

