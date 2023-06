Leticia Sabater nos da la razón: la barbacoa es el producto del verano y aquí puedes conseguir una portátil por 35 euros

Como cada verano, Leticia Sabater nos ha sorprendido con el lanzamiento de un nuevo tema. En este caso, ha sido su Barbacoa al punto G con un montaje de vídeo que lleva al extremo el surrealismo la que promete acompañarnos en las noches estivales puesto que, si algo está claro, es que sacarla de nuestra cabeza va a ser complicado. La cantante ha dejado muy claro cuál es su indispensable del verano: la barbacoa y, en este caso, no podemos estar más de acuerdo con ella. Nos encanta disfrutar de ella en los días de buen tiempo y por ello buscamos una que sea barata, que no ocupe mucho espacio y que sea fácil de usar... ¡y en Ikea tienen el modelo perfecto por 35 euros!

Esta barbacoa es plegable para facilitar el almacenaje. Ikea

Datos estructurados producto Nombre: Barbacoa portátil de carbón Korpön Descripción: Barbacoa portátil de carbón plegable que ocupa poco espacio y es fácil de transportar. Su diseño permite que el aire circule por la parrilla, lo que permite que el tiempo del cocinado de los alimentos se reduzca. Marca: Ikea Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 34.99 Imagen:

Se trata del modelo Korpön, una barbacoa barata que cumple con todas nuestras expectativas si somos aficionados a este festín estival. Podemos transportarla fácilmente allá donde vayamos, puesto que tiene un diseño ligero y plegable. Así que, si somos asiduos al turismo en autocaravana o no podemos pasar un verano sin ir al camping, este producto se cuela en nuestra guía de imprescindibles. Funciona con carbón, por lo que su encendido es sencillo y no requiere leñas u otros materiales que requieren más tiempo de encendido y preparación.

No solo nos ha gustado por su practicidad, si no que su diseño también nos encanta por los resultados que consigue con nuestros alimentos. Los orificios de su rejilla permiten que el aire circule por el interior de la parrilla, para aumentar la temperatura y, por tanto, reducir el tiempo de preparación de los alimentos. Con todas estas características, esta barbacoa cumple con todas nuestras expectativas, aunque, eso sí, para eventos en petit comité, puesto que su tamaño no nos permite cocinar mucha cantidad al mismo tiempo, pero sí darnos el gusto de disfrutar del sabor inconfundible de cocinar con carbón en cualquier momento.

Utensilios para barbacoa

Además de la parrilla, necesitamos contar con utensilios que nos faciliten el manejo de los alimentos con total seguridad puesto que no tenemos que olvidar que estamos manejando superficies calientes. En Ikea también cuentan con un set de tres piezas de acero inoxidable de solo 10 euros que deberíamos tener a mano siempre que queramos disfrutar de la barbacoa. Este kit incluye una espumadera, unas pinzas y un tenedor que también son aptos para usar en la cocina más allá de la parrilla. Son ligeros y fáciles de colgar gracias a sus orificios en el mango.

Los utensilios de este set son de acero inoxidable. Ikea

Datos estructurados producto Nombre: Set de utensilios para barbacoa GRILLTIDER Descripción: Set de utensilios para barbacoa formado por tres piezas: un tenedor, una espátula y unas pinzas. Fabricadas en acero inoxidable para una mayor durabilidad y comodidad. Marca: Ikea Rating: 4.2 Autor del rating: 20deCompras Precio: 9.99 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Ikea y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.