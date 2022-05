¡Feliz Día de la Hamburguesa! Cinco errores imperdonables que deberías corregir para preparar las mejores en casa

Es raro encontrar a alguien al que no le gusten las hamburguesas, uno de los platos que ha dado la vuelta al mundo. Son favoritas en todos los rincones, desde las Cangreburguer de debajo del mar hasta las Krusty Burger de los Simpson, pasando por las que preparamos en casa, que nos encantan a todos. Pero, la mayoría cometemos errores imperdonables al cocinarlas. Por ejemplo, presionar la carne de la hamburguesa mientras la freímos con una espátula o con un tenedor. De esta forma, no es que se cocinen mejor como pensamos, sino que conseguimos que se pierda la humedad y se queden secas.

Aunque, este no es el único error que cometemos en casa siempre que elegimos cenar o comer una hamburguesa. Desde 20deCompras hemos seleccionado cinco de los errores más comunes que cometemos al cocinar este manjar. Ya conoces uno, ¡y de los más graves! Antes de saber pasar a los otros, te aconsejamos que, si no te gusta el grosor de las hamburguesas de compra, prepares las tuyas propias con esta prensa (de casi 5.000 valoraciones positivas en Amazon y la mejor relación calidad-precio), para que nunca tengas que volver a estrangular tus hamburguesas en la sartén.

Molde antiadherente, hecho de aluminio fundido resistente con mango de plástico. Amazon

-El segundo error que comete la mayoría es no sazonar la carne en el momento adecuado. Es más importante de lo que parece porque la sal ayuda a descomponer las proteínas, por tanto, si la echamos mucho antes de cocinar las hamburguesas afectará a su textura. Esto se traduce en que si sazonamos minutos antes de cocinarlas resultarán más secas, porque absorberá el agua de los alimentos. Y, si se nos olvida la sal y la echamos al final de la cocción se quedarán duras. Por eso, el momento ideal es justo antes de echarlas a la parrilla o sartén.

-El pan adecuado. También por la parrilla se puede pasar el pan para hacer una hamburguesa de 10. Recuerda, si la carne es gruesa no le pega un pan blandito y fino, porque se romperá en el primer bocado. Y para hacerlo crujiente y crear unas hamburguesas de verdad a la parrilla, lo mejor, es cocinarlas en esta plancha parrilla de Cecotec, la más vendida y valorada por los usuarios.

¡Con 5.700 valoraciones! Amazon

-Otro de los errores más comunes es añadir el queso demasiado pronto, porque lo queremos fundido. La mayoría de quesos que utilizamos para la hamburguesa se funden enseguida si la carne está caliente, así que, deja de echarlo en la sartén y quemarlo.

-Por último, en la cantidad exacta de condimentos se haya el éxito. Si cocinas una carne fina, no hará falta poner más de tres ingredientes, de hecho, si te pasas se comerán todo el sabor de la carne, de la verdadera hamburguesa.

