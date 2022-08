En verano se come a la plancha... con el modelo favorito de Amazon que ya roza las 3.000 valoraciones

El verano no solo es época de sopas frías (¡el gazpacho ya no es el único que conquista en la mesa!). También es la estación por antonomasia de la plancha. Carne, verduras, pescado, mariscos... todos bien sazonados para que con un simple vuelta y vuelta consigamos un manjar sano, ligero, pero lleno de sabor y jugo. Lograrlo, sin embargo, no es tan fácil como parece: no solo hay que respetar los tiempos de cada ingrediente, también es fundamental contar con una herramienta de calidad que aporte el calor necesario en cada momento y que vele porque ningún producto se quede pegado a la superficie hasta quemarse.

Las planchas de asar son, para este menester, las mejores aliadas. Permiten cocinar grandes cantidades de alimentos de forma sencilla y eficaz... ¡y sin manchar toda la cocina! Un pequeño electrodoméstico preparado, además, para que ningún ingrediente se pegue o para que podamos introducirlo en el lavavajillas sin tener miedo de que pierda sus propiedades. ¿Ganas de probar sus bondades? Ahora puedes hacerlo a mejor precio: una de las planchas de Jata más valoradas de Amazon cuesta ahora poco más de 30 euros, en vez de los 50 de su precio habitual.

Esta plancha es capaz de mantener el calor en los alimentos. Amazon

Superficie antiadherente. Uno de los miedos más comunes a la hora de apostar por una plancha de cocina es que los alimentos quedaren poco jugosos y, lo que es peor, que además se peguen a la superficie de cocina. Pero nada de esto ocurrirá si se apuesta por el modelo de Jata: cuenta con un recubrimiento antiadherente libre de PFOA y PTFE, lo que, además, hace que sea un pequeño electrodoméstico más seguro y ecológico. Ahora, podemos dejar los alimentos el tiempo suficiente para cocinarse sin que se peguen o quemen, hasta que cojan el colorcito que a nosotros nos gusta.

Uno de los claros puntos fuertes de esta plancha es que, una vez apagada, es capaz de mantener el calor durante un tiempo determinado, por lo que se puede llevar a la mesa (gracias a que sus asas se mantienen frías) y terminar de cocinar allí o recalentar cualquiera de los ingredientes de los que vayamos a disfrutar. La limpieza, rápida y sencilla. La plancha de Jata e puede limpiar con facilidad para evitar que la grasa se adhiera y su plancha pierda sus propiedades; de hecho, es más fácil hacerlo cuando todavía está templada, siendo suficiente con pasar un paño húmedo que elimine los restos de comida y aceite. Cabe destacar que, si damos con alguna mancha difícil, es mejor para eliminarla utilizar un paño mojado en un poco de aceite o, si se prefiere, la plancha de asar se puede meter en el lavavajillas para su óptima limpieza.

