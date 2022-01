Deliciosas galletas de pistachos y semillas de calabaza, ricas en zinc y antioxidantes

Si fuéramos a pensar en semillas comestibles, seguramente no se nos vienen a la cabeza en primer lugar las de calabaza. Hace años apenas había oído hablar de ellas. La primera vez que las probé en mi desayuno, tenía por aquel entonces problemas de rodilla por un accidente y al día siguiente me encontraba mucho mejor. Empecé a pensar qué había hecho yo de distinto, hasta que me di cuenta de que lo único diferente eran las semillas que había comido el día anterior en mi desayuno. Cuando busqué sus propiedades quedé sorprendida por sus grandes beneficios y nutrientes.

Las semillas de calabaza se encuentran en el interior de las calabazas, aquí te contaba el origen de esta verdura. Ahora se cultivan ampliamente. Las semillas se extraen de la pulpa fibrosa.

Suelen tomarse en crudo y peladas. Pueden incluirse en el desayuno o incorporarlas a ensaladas, tortillas o sopas. Un truco: añade semillas de calabaza a tu smoothie para darle más textura y un buen aporte de zinc.

Propiedades

Las semillas de calabaza son una buena fuente de zinc, que refuerza el sistema inmunitario al aumentar la producción de células que luchan contra las bacterias y los virus, y evita el crecimiento de bacterias en el organismo. El zinc es un mineral vital para el crecimiento celular y la cicatrización de las heridas. Ayuda a que la piel se cure rápidamente y a mantenerla sana. Algunos estudios han demostrado que las personas con acné suelen tener una deficiencia de zinc en la sangre.

Las semillas de calabaza están llenas de antioxidantes que pueden ayudar a proteger contra enfermedades y reducir la inflamación.

También pueden reducir los síntomas del agrandamiento benigno de la próstata y la vejiga hiperactiva.

Una porción de 28 gramos aporta una buena cantidad de zinc, magnesio, manganeso, fósforo y 7 g de proteínas. Junto a gran cantidad de antioxidantes y una cantidad decente de ácidos grasos poliinsaturados.

Galletas con semillas GTRES

Receta de deliciosas galletas

Sirve para obtener nueve o diez galletas grandes

INGREDIENTES:

Dos tazas de harina de almendras. Puedes triturar almendras en la batidora.

Dos cucharadas de harina de coco.

½ cucharadita de bicarbonato de sodio.

Dos cucharadas de semillas de calabaza, puedes reemplazarlo por semillas girasol, lino o sésamo.

Seis cucharadas de aceite de coco sin refinar, mantequilla sin sal de pasto o ghee, a temperatura ambiente.

Dos huevos grandes.

Cuatro cucharadas de sirope de arce puro o cualquier endulzante que uses, puedes ver opciones aquí.

Una cucharadita de extracto puro de vainilla.

Un cuarto de taza de pistachos crudos y picados (o chispas de chocolate. También puedes optar por nueces de macadamia u otros frutos secos).

OPCIONAL:

Media cucharadita de canela molida.

Media taza de hojas de espinaca crudas que teñirá de verde las galletas.

Cuarto de taza de coco rallado sin azúcar, también hojuelas de coco.

Media cucharadita de sal marina.

Galletas con semillas. GTRES

ELABORACIÓN

1. Precaliente el horno a 160º. Cubra una bandeja para hornear grande con papel de horno sin blanquear preferentemente, los hay muy buenos en supermercados ecológicos.

2. En el tazón mezcle la harina de almendras, la harina de coco, el bicarbonato de sodio, la sal (opcional), la canela (opcional), las semillas, el coco rallado (opcional) y el aceite de coco. Reservar.

3. Coloque las espinacas, los huevos, el endulzante y el extracto de vainilla en una licuadora y mezclar hasta que esté completamente licuado. Verter en el vaso de la batidora y combinar bien.

4. Agregue los pistachos, el coco o lo elegido.

5. Divida la mezcla resultante en 9 0 10 galletas. Yo uso una cuchara para servir helado grande para hacer esto, otra opción es usar dos cucharas. Hornea hasta que las galletas estén ligeramente doradas por debajo y un poco secas por fuera, unos 25 minutos aproximadamente. Deje que se enfríe en la bandeja para hornear de 5 a 10 minutos. Luego transfiéralo a una rejilla de cocción para que se enfríe por completo. Almacene en un recipiente hermético durante un día a temperatura ambiente y hasta una semana en el refrigerador.

Las espinacas son opcionales. GTRES

