Cómo hacer helado casero este verano: estos son los moldes de polo que arrasan para viajar a tu infancia

Aunque pueda parecer un postre asequible, conseguir un resultado cremoso, sabroso y sin cristales de hielo es bastante difícil. No es de extrañar que, por ello, que se hayan extendido los trucos en redes sociales sobre cómo hacer helado casero y rápido para disfrutarlo este verano en tantas formas como deseemos. De hecho, si lo que buscamos es perfeccionar la técnica y sorprender a mayores y pequeños, quizá lo que necesitemos sea echar mano de los moldes de silicona que, bien sean de crema o hielo, permiten dar formas a nuestro helado sin hacer más esfuerzos de la cuenta. ¿Nuestros favoritos? Las poleras de Lékué de su Kit especial de verano por sus formas que recuerdan a los helados de toda la vida y también por su precio: ahora tienen descuento y te las llevas por 30 euros en vez de 37.

Todos los moldes son apilables e incluyen tapa para que no absorban olores ni sabores. Lékué

Con ayuda de estos moldes hacer helado casero es mucho más sencillo: sin importar que sean de hielo, de crema o de purés de frutas, solo hay que preparar la mezcla que más nos guste e introducirla en las formas de silicona para después poner el palo y asegurar que podremos cogerlos una vez listos. En este caso, eso sí, cabe destacar que el resultado sí estará ligeramente cristalizado, ya que, a diferencia del que preparamos en bol, no podremos ir removiendo y rompiendo el hielo formado para conseguir esa textura cremosa que tanto nos gusta.

Pero, en contraposición, tendremos unos polos con formas clásicas o icónicas que encantarán a mayores y pequeños, quienes, sin duda, se pelearán por el que imita a un pie, un lápiz o un cohete para disfrutar del helado en su versión más saludable... ¡y divertida!

Así son los moldes de helado de Lékué

Este kit especial nos encanta porque, por menos de 30 euros (¡gracias a la rebaja actual!), contiene ocho moldes para helados: cuatro con formas icónicas (pie, cohete, lápiz y tornado) y cuatro de los clásicos, pero apilables, más conocidos de la marca. Y no hay que preocuparse por las curvas sinuosas, al estar fabricados de silicona platino, es muy fácil desmoldarlos en pocos segundos sin miedo a que se rompan o a que parte del helado se quede pegada, ya que es un material muy flexible. Además, es 100% seguro para el ser humano, porque no deja rastro de microplásticos perjudiciales para el organismo, y no hay que tener miedo por la limpieza que podamos darle: son compatibles con el lavavajillas para que siempre estén listos para un siguiente uso.

Cabe destacar que todos los moldes contienen una tapa que protegerá la preparación de olores y sabores desagradables y que, del mismo modo, gracias a su forma y a la misma tapa, son apilables entre ellos para ahorrar espacio en el congelador o al almacenarlos. Todos incluye un palo reutilizable y fáciles recetas de helados sin lactosa ni gluten.

No hay que perder de vista que con estos moldes en forma de polo destacan por su diseño de rellenado en horizontal que los hacen mucho más estables, fáciles y seguros, por lo que incluso los más pequeños de la casa podrán ayudar a hacer sus propios helados.

