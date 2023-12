'Yu Yu Hakusho', el 'live-action' de una obra clásica del anime que triunfa en Netflix

Parece ser que Netflix ha encontrado la fórmula para hacer que sus live-action funcionen debidamente. Después del gran éxito de One Piece, le llega ahora el turno a una versión de un clásico del anime japonés: Yu Yu Hakusho. Esta nueva serie se ha colado como la tercera más popular en España, compartiendo podio actualmente con Mi vida con los chicos Walter y The Crown.

La obra original de Yoshihiro Togashi (creador de Hunter x Hunter) cuenta la historia de Yusuke Urameshi, un delincuente juvenil que es asesinado y resucitado para convertirse en una suerte de detective encargado de investigar casos sobrenaturales. Todo lo que le rodea son monstruos, poderes espirituales y momentos de acción, pero lo realmente importante es el protagonista.

Esta nueva producción de Netflix se centra en el propio Yusuke y su forma de vida. Es un joven deprimido que solo se siente bien gracias a los combates, pero cuando comienza a cuestionar su propia existencia debe enfrentarse a un conflicto interno. Pero que esto no confunda, peleas hay, y son muchas.

La serie original de los años 90 tuvo 112 episodios, de los que este live-action ha adaptado aproximadamente la mitad. Lo ha hecho de una forma concisa, pues la primera temporada consta únicamente de cinco capítulos. Por ello, muchas partes de la trama han sido omitidas o cambiadas para encajar en el nuevo producto.

Sin embargo, su narración concisa no ha hecho que se pierda la esencia del anime, ya que la nueva versión de Yu Yu Hakusho ha sabido darle a las peleas la importancia que tenían en la original. Además, los increíbles efectos especiales son cortesía de Scanline VFX, estudio que ya ha trabajado con Netflix en Stranger Things.

Pese que no se ha adaptado todo el anime al completo, no se sabe si habrá una segunda temporada. Pero con el gigante del streaming nunca se sabe, y más ahora que parece haber encontrado la manera de hacer que sus live-action funcionen. Cabe recordar que One Piece sí continuará, aunque su circunstancia es bien distinta, ya que en la historia de Monkey D. Luffy y los Sombrero de Paja hay contenido de sobra para continuar durante muchos años.

